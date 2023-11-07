Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
На Украине неожиданно выступили против дискриминации по признаку языка
Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец высказался по поводу скандала вокруг общения украинских военнослужащих на русском языке, неожиданно напомнив о том, что притеснение граждан страны за использование «языка нацменьшинств» является недопустимым.
Лубинец заявил в соцсетях, что притеснение людей из-за «общения на языках нацменьшинств», создание в их отношении «напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы» запрещено законодательством Украины, передает ТАСС.
«Дискриминация и дискредитация любого на Украине запрещена», – добавил омбудсмен, отметив, что нарушение равноправия граждан на Украине в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается, грозит ответственность по ст. 161 УК Украины.
Заявление омбудсмена прозвучало весьма неожиданно на фоне продолжающегося годами курса властей Украины на тотальный запрет русского языка и многочисленных фактов преследования граждан страны за попытки использовать русский язык или публично слушать русскоязычный контент.
На прошлой неделе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцам невозможно запретить использовать русский язык в бытовом общении.