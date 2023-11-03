Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
На Украине признали невозможным запрет общения на русском языке
Секретарь СНБО Украины Данилов признал невозможным запрет общения на русском языке
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцам невозможно запретить использовать русский язык в бытовом общении.
В интервью украинским СМИ Данилов заявил, что «никто не может запретить» гражданам Украины общаться на русском языке в быту, передает ТАСС. При этом он подчеркнул необходимость выполнения закона о государственном языке, в частности, работниками сферы услуг.
Ранее Данилов неоднократно выступал с заявлениями о необходимости искоренения русского языка на Украине. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.