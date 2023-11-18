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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    20 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    42 комментария
    18 ноября 2023, 14:44

    Кремль: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России

    Представитель Кремля Песков заявил, что Запад мучается из-за бесполезности антироссийских санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, заявил пресс-секретарь российский лидер Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале слова представителя Кремля о том, что западники мучаются от осознания, что «русские ухитрились извлекать выгоду из санкций», передает РИА «Новости»

    «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», – заметил Песков.

    Также пресс-секретарь президента призвал сохранять в России максимальную собранность, так как Запад будет и дальше искать варианты давления на страну.

    «Они способны на многое, циничные не гнушаются ничем», – подчеркнул он.

    Ранее Песков заявлял, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    16 ноября 2023, 12:48
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

    Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог – курс на возобновление контактов по военной линии. В остальном стороны остались каждая при своем мнении. Складывается впечатление, что лидеры изначально не ждали много от встречи, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Андрей Островский. Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

    «Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

    «А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

    «К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

    «По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

    «С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (6)
    17 ноября 2023, 13:24
    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ

    Политолог Рар: Германия готова финансово поддержать Украину вместо американцев

    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ
    @ Petra Wallner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы больше не готовы давать деньги Украине впустую, Вашингтон всегда работал на результат. Далее финансовую поддержку может оказывать Германия, у которой реализм заменен моральными принципами. Об это газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства без помощи Украине.

    «США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами. Это означает, что Берлин по определению не может согласиться с проигрышем Украины, поскольку ее поражение ударит как по НАТО, так и по ЕС», – подчеркивает он.

    «Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – резюмировал Рар.

    Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине. Документ предполагает продление финансирования работы американских ведомств до 19 января 2024 года.

    Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    До этого план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине, одобрила Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Кроме того, стало известно, что в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» власти страны к мысли, что «американской помощи нет». Она спрашивала у них, что «надо сделать за следующий год», чтобы «экономика выстояла даже в такой ситуации».

    Газета The Wall Street Journal пишет, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России». По мнению издания, страна выстояла под давлением, нарастила военное производство и обогнала по объемам производства вооружений западные концерны.

    Кроме того, контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее, пишет издание.

    Коментарии (34)
    17 ноября 2023, 12:44
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем по поводу подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании правительства, который не включает помощь Украине.

    Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.

    Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    Коментарии (8)
    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Коментарии (16)
    15 ноября 2023, 20:27
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещание помощника американского госсекретаря Джеффри Пайетта «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале «Арктик СПГ 2» говорит о причастности США ко взрывам на «Северных потоках», считают в МИД России.

    «Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами обоих «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», – сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Захарова указала, что ЧП на «Северных потоках» произошли спустя полгода после аналогичных заявлений американского лидера и представителей Госдепартамента США. Дипломат добавила, что слова Пайетта об «Арктик СПГ 2» являются «угрозами в отношении очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере».

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

    Коментарии (5)
    16 ноября 2023, 13:44
    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне

    Американист Дудаков: США и Китай движутся к холодной войне

    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина подтвердила тренд на эскалацию между двумя странами. США и Китай постепенно движутся в сторону новой холодной войны. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил переговоры президента США и председателя КНР американист Малек Дудаков.

    «Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена оказалась достаточно сложной. По итогу стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако никаких конкретных решений озвучено не было. В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

    «Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

    «О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

    «Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – резюмирует Дудаков.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (4)
    17 ноября 2023, 04:30
    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук назвал «эмоциональные выступления» на тему Украины на саммите АТЭС «фоновыми»

    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС
    @ Mike Lawrence/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите АТЭС в Сан-Франциско некоторые лидеры упоминали Украину в своих выступлениях, но «это прозвучало фоново в основном», сообщил возглавляющий делегацию России вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук рассказал, что в «отдельных эмоциональных выступлениях» звучали призывы «закончить все войны» прежде, чем «заниматься вопросами климата», но «в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки», передает ТАСС.

    Вице-премьер сообщил, что российская делегация «на ногах» поговорила с рядом иностранных лидеров, беседы прошли в «нормальном, абсолютно, <...> позитивном и экономическом» ключе. Он сообщил, что Россия и ряд других стран подчеркнули важность сохранения всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Россия указала, что «ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и цепочек создания добавленной стоимости, международных цепочек».

    Как сообщил Оверчук, российская делегация рассказала о прогрессе экономики России, которая растет и диверсифицируется «за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей». Москва подтвердила обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году.

    Сообщается, что двусторонние контакты с представителями США не планируются. Работа над итоговым заявлением саммита продолжается.

    Напомним, саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го. Российскую делегацию возглавил Оверчук. Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 21:12
    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе заявили о необходимости найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдеп США считает, что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он сказал, что на данный момент в Карабахе присутствуют российские войска, но если для Армении и Азербайджана «существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы», передает ТАСС.

    О’Брайен также заявил, что лучший подход заключается в том, что предоставить обеим странам альтернативу. По его версии, такой подход заключается в работе с США и с Западом.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (21)
    16 ноября 2023, 07:53
    Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук: К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно

    Tекст: Антон Никитин

    На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к российской делегации относятся достойно, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

    Вице-премьер, возглавляющий российскую делегацию на саммите, сообщил также, что двусторонних контактов с американской стороной в рамках мероприятия не планируется. Он добавил, что не обладает информацией о попытках США инициировать такой диалог, передает ТАСС.

    Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на попытки политизировать повестку саммита. Так он ответил на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. При этом Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

    Во время саммита Россия, как сообщил вице-премьер, собирается затронуть вопросы негативного влияния санкций на экономическое развитие и в конечном итоге на уровень жизни людей.

    Принятие итогового заявления на саммите, по его словам, будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Обсуждение документа в настоящее время ведется, добавил он.

    Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее обращала внимание на задержки с выдачей виз российской делегации.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 09:52
    Соскин заявил, что Зеленский знает причину прекращения поддержки со стороны Запада

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в курсе, что поддержку Запада сократят из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский знает о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, в Киеве в курсе, что денег Украине уже не будет, Зеленскому и Ермаку сообщили про это, передает РИА «Новости».

    «Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», – указал политолог.

    Соскин добавил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству, что поддержку Киева в скором времени прекратят, так как ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов, а в ближайшее время Украина потеряет важные для нее земли.

    По мнению политолога, единственным спасением для страны в таком плачевном положении будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

    Ранее Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел.

    Коментарии (3)
    17 ноября 2023, 05:55
    Spiegel заявил о верности Си Цзиньпина «дружбе без границ» с Россией

    Spiegel по итогам переговоров Си Цзиньпина с Байденом не увидел признаков отступления Китая от дружбы с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Как пишут немецкие СМИ, оценивая переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, председатель КНР «ни на йоту не отступает от «дружбы без границ» с Россией.

    По версии Spiegel, Си Цзиньпин «поклялся» в такой дружбе главе российского государства Владимиру Путину перед началом специальной военной операции России на Украине. Также указывается, что в ближневосточном конфликте Китай сохраняет «ложный нейтралитет», который Spiegel считает «поддержкой Ирана», передает РИА «Новости».

    Оценивая результаты переговоров Байдена и Си Цзиньпина, Spiegel пишет, что нет ни «прорыва», ни хотя бы «существенного улучшения» в «исторически плохих отношениях между Китаем и США», в лучшем случае можно говорить о «своего рода временном перемирии во время холодной войны между супердержавами».

    Подчеркивается, что не произошло «какого бы то ни было вклада» в урегулирование ситуации на Украине, не выдвинуты «идеи» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Ответственность за такую ситуацию Spiegel возлагает на Си Цзиньпина.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 20:35
    Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
    Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    В комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха О’Брайен заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с трансатлантическим сообществом, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас идет обсуждение в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, как эта схема могла бы выглядеть.

    Ранее Пашинян заявил о поиске «новых партнеров в сфере безопасности» и опроверг выход Армении из ОДКБ.

    Недавно армянский премьер заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Кроме того, Пашинян предложил России неприемлемого человека в качестве посла Еревана в Москве, а до того парламент республики ратифицировал Римский статут.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется для Армении геополитический разворот в сторону Евросоюза.

    Коментарии (7)
    15 ноября 2023, 21:57
    Военную базу США в иракской провинции Анбар обстреляли ракетами
    Военную базу США в иракской провинции Анбар обстреляли ракетами
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Шиитские вооруженные формирования, которые входят в движение «Исламское сопротивление Ирака», нанесли несколько ракетных ударов по военной базе США, сообщает телеканалом Al Mayadeen.

    В тексте сообщения говорится, что ракетная атака была предпринята «в ответ на преступления», которые происходят в секторе Газа, передает ТАСС.

    Эту базу также обстреливали 6, 9 и 11 ноября. При атаках использовались БПЛА.

    Ранее сообщалось, что база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор также подверглась обстрелу.

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    16 ноября 2023, 10:49
    МО: Военно-биологическая деятельность США набирает обороты

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится разместить свои силы и инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

    Фомин, выступая на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте, отметил, что под предлогом «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» западные страны по сути размещают в АТР свои силы и инфраструктуру.

    Он констатировал, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты, в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона развернута целая сеть лабораторий. Замминистра обороны напомнил, что подобная сеть лабораторий функционировала на Украине при содействии европейских стран, которые сейчас хотят подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

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    17 ноября 2023, 01:23
    Глава Пентагона подчеркнул важность сохранения прямой связи с Шойгу

    Шеф Пентагона Остин заявил о «критически значимой» необходимости сохранить прямую связь с Шойгу

    Tекст: Антон Антонов

    Прямая связь с министром обороны России Сергеем Шойгу – это «критически значимая возможность», которую США необходимо сохранить, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин подчеркнул, что это необходимо для «управления кризисом». Он призвал «держать эти каналы открытыми», отметив, что даже «в разгар всего того, что происходило в отношении России и Украины», имел возможность позвонить Шойгу и провести с ним переговоры, передает РИА «Новости».

    В марте Остин после переговоров с Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. Такое заявление Остин сделал после крушения американского беспилотника MQ-9 в Черном море, резко снизив накал страстей вокруг инцидента.

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