Песков: Украине невозможно победить Россию

Песков: Украине и США нужно понять, что победить Россию невозможно

Tекст: Валентина Григоренко

Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, «в Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять – победить Россию на поле боя невозможно», передает РИА «Новости».

Представитель Кремля прокомментировал новое наступление ВСУ, анонсированное Зеленским, добавив, что президент Украины отчаянно это делает, поскольку на данный момент увеличивается раздраженность на Западе, растет усталость, а вследствие этого происходит нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда сегодня их в большом количестве передают Израилю, пишет ТАСС.

Поэтому, по мнению Пескова, Киев готов «плясать любые танцы» перед Западом, чтобы «что-то выпросить».

В четверг украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

Ранее Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.