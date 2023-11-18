Достижения Красноярского края представили на выставке-форуме «Россия»

Достижения Красноярского края представили на Международной выставке-форуме «Россия»

Tекст: Александра Юдина

«Красноярский край – самый населенный регион за Уралом и лидер по многим экономическим показателям: мы уже построили мост через Енисей, сейчас строим долгожданное метро. Такие объекты станут частью 400-летнего юбилея Красноярска», – сказал глава региона.

По словам Котюкова, Красноярск – первый город по работе с металлами медно-никелевой группы, один из лидеров по золоту. Благодаря программе, утвержденной правительством по решению президента Владимира Путина, комплексно меняется и Норильск.

Кроме того, запасы коксующегося угля в регионе сопоставимы с Австралией, а для того, чтобы запасы стали доступны, на Таймыре применяются самые современные технологии добычи.

Также глава Красноярского края рассказал о туристическом потенциале региона, который славится экологическим, горнолыжным и лечебно-оздоровительным видами туризма.

После этого губернатор представил публике инвестиционный капитал богатого полезными ископаемыми региона, а также комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», направленный на социально-экономическое развитие Красноярского края, республики Хакасия и республики Тыва.

В данный момент он включает 40 инвестиционных проектов с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 3,1 трлн рублей на период до 2030 года, в реализации принимает участие более 70 компаний, в том числе лидеров мирового рынка промышленной продукции.

Также глава региона отметил, что одним из важных проектов развития региона последних лет является возведение Высокогорского моста.

«Самый северный мост через Енисей создает мощный импульс экономическому развитию региона, обеспечивает бесперебойную связь между Енисейским и Северо-Енисейским районами», – подчеркнул он.

Более того, в день региона на выставке проходят свадьбы двух пар из Красноярского края – жителей Эвенкии и Таймыра. Церемонии проходят в этническом стиле с соблюдением древних обрядов. Женихи и невесты предстанут в национальных одеяниях и в окружении северной атрибутики.

Кульминационной точкой Дня Красноярского края станет концерт «Моя Родина – Сибирь!». На главной сцене выставки выступят лучшие коллективы края, в числе которых всемирно известный ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко. В культуру коренных малочисленных народов погрузил ансамбль песни и танца народов севера «Хэйро», все участники которого являются представителями коренных малочисленных народов Таймыра.

На Международной выставке-форуме «Россия» 16 ноября стартовали Дни регионов Сибирского федерального округа. Гостям выставки рассказали об экономических и социальных достижениях Сибири, ближайших планах развития округа. Накануне на выставке «Россия» были представлены достижения Омской области.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

