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На выставке «Россия» стартовали дни регионов Сибирского федерального округа
На Международной выставке-форуме «Россия» 16 ноября стартовали Дни регионов Сибирского федерального округа. Гостям выставки рассказали об экономических и социальных достижениях Сибири, ближайших планах развития округа.
Как отметил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, современная Сибирь – это уникальная природа, забота об экологии, инновации и наука, самобытная культура и искусство. «Это также масштабные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Наша общая цель – создать комфортные условия для жизни и реализации талантов сибиряков, сохранить богатства Сибири для будущих поколений», – сказал он.
На выставке прошло совместное заседание Совета при полпреде президента России в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение». Участники обсудили исполнение поручений главы государства и реализацию стратегических документов, главная цель которых – построение новой конкурентоспособной экономики регионов округа и повышения качества жизни сибиряков. Также были затронуты перспективы создания и развития новых транспортных коридоров, способных расширить товарооборот России с зарубежными государствами.
Стенды Сибирского федерального округа представлены на выставке в единой стилистике, символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту. Экспозиция позволяет гостям узнать о развитии промышленности, науки и социальной сферы округа, ближе познакомиться с природными особенностями территорий, культурой и традициями народов.
«Сибирь сегодня – это устойчивая экономика, базирующаяся на цифровизации и внедрении современных технологий, развивающаяся социальная, транспортная и туристическая инфраструктура. Здесь создаются комфортные условия для работы, учебы и жизни представителей всех поколений. С каждым годом сюда приезжают все больше гостей, чтобы увидеть неповторимую красоту природы, почувствовать радушие и гостеприимство сибиряков», – говорится в сообщении АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
С 16 по 21 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» будет презентован каждый из регионов округа: 16 ноября – Кемеровская область (Кузбасс), 17 ноября – Иркутская и Омская области, 18 ноября – Красноярский край и Томская область, 19 ноября – Алтайский край и Новосибирская область, 21 ноября – республики Алтай, Тыва и Хакасия.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.