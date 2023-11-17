Достижения Омской области представили на выставке «Россия»

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что во время Великой Отечественной войны из прифронтовых регионов Омск принял более сотни эвакуированных заводов, и превратился в крупный центр металлообработки и машиностроения, на базе которого был создан один из мощнейших в стране оборонно-промышленных комплексов.

Хоценко отметил, что за большой вклад омичей в Победу Омск по указу президента России Владимира Путина в числе первых был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести».

Губернатор Омской области отметил, что в регионе работают свыше двух сотен промышленных предприятий, в том числе 16 крупных оборонных заводов, мощности которых полностью загружены.

«На предприятиях ОПК сосредоточены самые передовые технологии, а выпускаемая ими продукция востребована во всех родах войск Вооруженных Сил, в радиоэлектронной и авиакосмической сферах. Наша область стояла у истоков создания этой отрасли, а потом стала и одним из центров самолето- и ракетостроения. И остается им и сегодня», – добавил Хоценко.

Кроме того, в регионе при поддержке федерального центра идет активное строительство школ, переселение из аварийного жилья, растут темпы дорожного строительства и проходит строительство детского инфекционного стационара на 300 мест, который станет самым современным в СФО медицинским учреждением.

Главная гордость промышленности в Омской области – предприятие «Полет», где уже идет финальная сборка четырех разных модификаций ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов, в декабре текущего года планируется произвести первый запуск ракеты с космодрома Восточный. Увидеть макет ракеты-носителя «Ангара–А5» гости выставки смогли на стенде региона под названием «Омск – ты просто космос». Художник Анатолий Коненко прямо на глазах у посетителей завершил работу над микроминиатюрой «Ангары» в игольном ушке. Тематика космоса была представлена и в показе аутентичных костюмов села Крестики Оконешниковского района Омской области, жители которого сохранили традиции старинного коврового промысла, привезенного в XIX веке переселенцами из южной части России.

Также посетители выставки смогли ознакомиться с артефактами, найденными на севере Омской области. В павильоне была представлена работа руководителя студии «Архаика» Николая Перистова «Омская крепость», детали которой выполнены из кусочков бивня мамонта разных цветов.

Гости выставки увидели, как омский богатырь Михаил Шивляков установил мировой рекорд, согнув в течение минуты о свою голову более 12 металлических прутьев диаметром 10 мм. Также запланирована церемония бракосочетания на основе свадебной традиции русских старожилов области, а вечером состоится концерт DJ Orchestra Show от Омского камерного оркестра Омской филармонии и DJ SVAT.

Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» 16 ноября стартовали Дни регионов Сибирского федерального округа. Гостям выставки рассказали об экономических и социальных достижениях Сибири, ближайших планах развития округа.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.