Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.24 комментария
В МИД сочли абсурдными ограничения США в адрес российской делегации на АТЭС
В МИД назвали абсурдными ограничения США в адрес российской делегации на АТЭС
Ограничения в отношении делегации из России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско порой доходят до «абсурдных высот», заявил посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
Визы российских представителей имеют строгие ограничения по маршруту путешествия в США и по возможных пунктам въезда, иногда ограничения «доходят до абсурдных высот», сказал Бердыев в интервью RTVI, передает ТАСС.
Так как Сан-Франциско является «территорией, тесно связанной с российской историей», Россия планировала провести ряд культурных мероприятий, однако американская сторона проигнорировала эти пожелания, добавил он.
Бердыев подчеркнул, что эта ситуация «абсолютно не красит председательство США», и говорит о том, что «конфронтация продолжает довлеть над умами американцев», которые пока не готовы к диалогу даже в простейших вопросах.
Ранее вице-премьер Алексей Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС.