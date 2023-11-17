В МИД сочли абсурдными ограничения США в адрес российской делегации на АТЭС

В МИД назвали абсурдными ограничения США в адрес российской делегации на АТЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Визы российских представителей имеют строгие ограничения по маршруту путешествия в США и по возможных пунктам въезда, иногда ограничения «доходят до абсурдных высот», сказал Бердыев в интервью RTVI, передает ТАСС.

Так как Сан-Франциско является «территорией, тесно связанной с российской историей», Россия планировала провести ряд культурных мероприятий, однако американская сторона проигнорировала эти пожелания, добавил он.

Бердыев подчеркнул, что эта ситуация «абсолютно не красит председательство США», и говорит о том, что «конфронтация продолжает довлеть над умами американцев», которые пока не готовы к диалогу даже в простейших вопросах.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС.