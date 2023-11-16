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Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС
Вице-премьер Оверчук: К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к российской делегации относятся достойно, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.
Вице-премьер, возглавляющий российскую делегацию на саммите, сообщил также, что двусторонних контактов с американской стороной в рамках мероприятия не планируется. Он добавил, что не обладает информацией о попытках США инициировать такой диалог, передает ТАСС.
Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на попытки политизировать повестку саммита. Так он ответил на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. При этом Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.
Во время саммита Россия, как сообщил вице-премьер, собирается затронуть вопросы негативного влияния санкций на экономическое развитие и в конечном итоге на уровень жизни людей.
Принятие итогового заявления на саммите, по его словам, будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Обсуждение документа в настоящее время ведется, добавил он.
Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.
Спикер МИД Мария Захарова ранее обращала внимание на задержки с выдачей виз российской делегации.