Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС

Вице-премьер Оверчук: К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно

Tекст: Антон Никитин

Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

Вице-премьер, возглавляющий российскую делегацию на саммите, сообщил также, что двусторонних контактов с американской стороной в рамках мероприятия не планируется. Он добавил, что не обладает информацией о попытках США инициировать такой диалог, передает ТАСС.

Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на попытки политизировать повестку саммита. Так он ответил на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. При этом Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

Во время саммита Россия, как сообщил вице-премьер, собирается затронуть вопросы негативного влияния санкций на экономическое развитие и в конечном итоге на уровень жизни людей.

Принятие итогового заявления на саммите, по его словам, будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Обсуждение документа в настоящее время ведется, добавил он.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.

Спикер МИД Мария Захарова ранее обращала внимание на задержки с выдачей виз российской делегации.