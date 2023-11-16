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    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ» с диверсиями на «Северных потоках»
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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    33 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    16 ноября 2023, 07:53

    Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук: К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно

    Tекст: Антон Никитин

    На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к российской делегации относятся достойно, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

    Вице-премьер, возглавляющий российскую делегацию на саммите, сообщил также, что двусторонних контактов с американской стороной в рамках мероприятия не планируется. Он добавил, что не обладает информацией о попытках США инициировать такой диалог, передает ТАСС.

    Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на попытки политизировать повестку саммита. Так он ответил на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. При этом Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

    Во время саммита Россия, как сообщил вице-премьер, собирается затронуть вопросы негативного влияния санкций на экономическое развитие и в конечном итоге на уровень жизни людей.

    Принятие итогового заявления на саммите, по его словам, будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Обсуждение документа в настоящее время ведется, добавил он.

    Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее обращала внимание на задержки с выдачей виз российской делегации.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    14 ноября 2023, 18:32
    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном

    Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.

    Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».

    В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.

    Ранее в Кремле обратили внимание на запрос министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

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    15 ноября 2023, 12:26
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий глава США Джо Байден перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая «реальные проблемы», сообщает канал CNN.

    Так, в эфире Байден назвал председатель КНР «еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», передает РИА «Новости».

    «У них реальные проблемы, друзья», – сказал американский президент.

    При этом телеканал отмечает, что Байден мог иметь в виду экономические проблемы Китая, такие как рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости.

    Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

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    15 ноября 2023, 20:27
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещание помощника американского госсекретаря Джеффри Пайетта «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале «Арктик СПГ 2» говорит о причастности США ко взрывам на «Северных потоках», считают в МИД России.

    «Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами обоих «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», – сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Захарова указала, что ЧП на «Северных потоках» произошли спустя полгода после аналогичных заявлений американского лидера и представителей Госдепартамента США. Дипломат добавила, что слова Пайетта об «Арктик СПГ 2» являются «угрозами в отношении очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере».

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    15 ноября 2023, 23:43
    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть

    ЕК в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ужесточить потолок цен на нефть и ввести новые рестрикции

    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть
    @ RAINER UNKEL/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Еврокомиссия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ввести рестрикции против 120 физических и юридических лиц России, а также принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, следует из заявления внешнеполитической службы ЕС.

    Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией предложили дополнительно включить в санкционный список 120 физических и юридических лиц на основании утверждения об их участии в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, предлагается ввести в отношении людей, проводивших выборы в новых регионах России, лиц и компаний, связанных с армией, цифровым сектором и ВПК. Еврокомиссия намерена также включить в санкционный список лиц, работающих с детьми, вывезенными из зоны боевых действий в новых регионах России, отмечается в документе.

    Проект 12-го пакета антироссийских санкций также включает предложение принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, чтобы противодействовать обходу санкций.

    В заявлении внешнеполитической службы ЕС подтверждается, что проект 12-го пакета санкций ЕС передан на рассмотрение Совету ЕС минувшей ночью.

    В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что детали санкционного пакета «будут озвучены после согласования» странами Евросоюза в Совете ЕС. Сроки завершения этого согласования неизвестны, первая дискуссия послов стран ЕС по этому пакету пройдет 17 ноября, согласно расписанию работы Комитета постоянных представителей ЕС.

    Необычным при передаче этого пакета санкций на рассмотрение странам ЕС стало отсутствие пресс-конференции или видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее лично представляла предыдущие пакеты санкций против России.

    По данным ЕК, в различные санкционные списки ЕС, связанные с Украиной, входят свыше 1,8 тыс. юридических и физических лиц России, Украины, Ирана, Сирии и ряда других государств.

    Ранее в среду появилась информация, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих.

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    15 ноября 2023, 21:12
    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе заявили о необходимости найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдеп США считает, что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он сказал, что на данный момент в Карабахе присутствуют российские войска, но если для Армении и Азербайджана «существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы», передает ТАСС.

    О’Брайен также заявил, что лучший подход заключается в том, что предоставить обеим странам альтернативу. По его версии, такой подход заключается в работе с США и с Западом.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 13:24
    Чемезов отреагировал на изучение российских вертолетов летчиками США

    Чемезов об изучении американскими летчиками российских вертолетов на выставке: «Ради Бога»

    Tекст: Ольга Никитина

    Интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе спецоперации российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов не считает, что американские военные в ходе выставки будут пытаться «что-то утащить» у России. Это не так просто, отметил он, добавив, что для этого было бы необходимо разобрать вертолет, изучить системы и технику, передает РИА «Новости».

    Интерес американцев к «Аллигаторам» он связал с успешным применением вертолетов в зоне СВО. «Ради Бога, мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли», – сказал Чемезов. Он отметил, что речи о продаже этих вертолетов США не идет, «а посмотреть – пожалуйста».

    Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный «Вертолетами России» на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей. Особое внимание проявили к нему американские летчики, которые даже забрались в кабину вертолета.

    Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    15 ноября 2023, 02:08
    Немецкая OBI через суд потребовала запретить использовать свои бренды в России

    Немецкая OBI просит суд запретить бывшей «дочке» в России использовать свои бренды

    Tекст: Антон Никитин

    Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, прежде владевшая в России сетью гипермаркетов строительных гипермаркетов OBI, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить своей бывшей дочерней компании, подмосковному ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», использование своих товарных знаков на сайте obi.ru.

    Иск поступил в суд 9 ноября и принят к рассмотрению. На 10 января назначены предварительные слушания, передает РИА «Новости».

    Речь в иске идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI. Суд по просьбе истца принял обеспечительные меры в отношении домена obi.ru.

    Напомним, в июле 2022 года компания OBI, работавшая в России с 2003 года, закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро. Сообщалось, что контрольный пакет получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    15 ноября 2023, 05:33
    Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Политик Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты окажутся в меньшей безопасности, если Россия ослабнет, заявил американский политик Роберт Кеннеди – младший, объявивший о намерении претендовать на пост президента США.

    В интервью порталу Responsible Statecraft Кеннеди-младший утвердительно ответил на вопрос о том, отвечают ли американским интересам переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, представления о том, что конфликт на Украине якобы «ослабляет» Россию и тем самым служит национальным интересам США, являются ошибочными. В первую очередь он отметил, что никакого «ослабления» России не происходит.

    «Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению», – приводит его слова ТАСС.

    Политик уверен, что не только США, но и весь мир выиграют от того, что Россия будет знать, что ее не стремятся уничтожить.

    Ранее Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.

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    14 ноября 2023, 09:05
    Newsweek: Белый дом не станет поднимать вовлеченность в конфликт на Украине

    Newsweek: Украина сможет победить только с помощью масштабного вмешательства США

    Tекст: Александра Юдина

    Западному миру не удастся одержать победу в российско-украинском конфликте, Киев ждут большие проблемы из-за республиканцев, заявил изданию Newsweek сотрудник Конгресса США.

    По словам пожелавшего остаться анонимным работника американского Конгресса, США придется поднять свою вовлеченность в разы для того, чтобы Украина победила, на что Белый дом не собирается идти, передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, минимальный для победы Киева уровень вмешательства США потребует невероятных со времен поздней холодной войны «приверженности и лидерства» со стороны Вашингтона.

    Как отметил в свою очередь экс-помощник одного из республиканцев в нижней палате Стивен Мур, в США расширяется влияние оппозиции Киеву из-за влиятельных сил в консервативном лагере, распространяющих негативные факты о Киеве.

    Тем временем президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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