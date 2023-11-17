Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.14 комментариев
Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов
Песков усомнился, что россияне примут «разинувших рот» соотечественников-эмигрантов
Россияне, вероятно, не смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», – полагает Песков.
В интервью студенческому информканалу «МГИМО 360» Песков выразил мнение, что покинувшие страну россияне руководствовались страхом – и в этом «нет ничего страшного». Россия «открыта для всех, кроме врагов» – в последнюю категорию представитель Кремля определил россиян, которые, находясь в эмиграции, помогают ВСУ и «клевещут на нашу страну», выступая на зарубежных дискуссионных площадках. С утверждением о массовом отъезде из страны молодых людей Песков не согласился, указав на большое число военнослужащих-добровольцев.
Затронул Песков и глобальную повестку. По его прогнозу, не исключено, что в ближайшее десятилетие напряженность в мире будет только возрастать. Однако Россия в любом случае будет «сильнее, мудрее и богаче», несмотря на вероятные попытки Запада «руками и ногами хвататься за свое лидерство».
Ранее Дмитрий Песков высказался о словах президента США Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором».