Песков: Россия открыта для всех, кроме врагов

Песков усомнился, что россияне примут «разинувших рот» соотечественников-эмигрантов

Tекст: Борис Инсаров

«Кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», – полагает Песков.

В интервью студенческому информканалу «МГИМО 360» Песков выразил мнение, что покинувшие страну россияне руководствовались страхом – и в этом «нет ничего страшного». Россия «открыта для всех, кроме врагов» – в последнюю категорию представитель Кремля определил россиян, которые, находясь в эмиграции, помогают ВСУ и «клевещут на нашу страну», выступая на зарубежных дискуссионных площадках. С утверждением о массовом отъезде из страны молодых людей Песков не согласился, указав на большое число военнослужащих-добровольцев.

Затронул Песков и глобальную повестку. По его прогнозу, не исключено, что в ближайшее десятилетие напряженность в мире будет только возрастать. Однако Россия в любом случае будет «сильнее, мудрее и богаче», несмотря на вероятные попытки Запада «руками и ногами хвататься за свое лидерство».

Ранее Дмитрий Песков высказался о словах президента США Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором».