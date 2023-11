Этические ориентиры обсудили на Рекламном форуме в Москве

На сессии «Креатив как драйвер эволюции социальной рекламы в интернете» спикеры поговорили о впечатляющем развитии социальной рекламы в стране и ее сближении с креативной индустрией.

В частности, отмечалось, что увеличить количество и эффективность кампаний по социальной рекламе в Сети удалось благодаря работе Единого оператор, которым был назначен Института развития интернета (ИРИ).

«ИРИ стал единым окном для НКО и органов государственной власти, для бесплатной поддержки их инициатив на ведущих площадках Рунета. Какие функции выполняет оператор? Мы выявляем рекламораспространителей, которые соответствуют критериям закона: аудитория 100 тыс. в сутки и распространение коммерческой рекламы. Далее мы заключаем договор на выделение объемов пятипроцентной квоты от коммерческого инвентаря площадки. Последний шаг программы – реализация бесплатных социальных кампаний в рамках квоты», – отметил заместитель ген директора АНО «ИРИ» по социальной рекламе Андрей Воронков.

Распределение квоты происходит на конкурсной основе. Подать заявку можно на сайте оператора. А с этого года ИРИ решил запустить первый конкурс для креативных индустрий по созданию лучшей баннерной соцрекламы в Сети на темы инклюзии, благотворительности и традиционных ценностей.

Зампредседателя совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина заметила, что социальным проектам недостаточно одной хорошей идеи. «Чтобы социальные проекты взлетали, они должны быть хорошо упакованы. Это должен быть и брендинг, и проведенное на высоком уровне мероприятие», – пояснила она и выступила с инициативой создания общероссийской карты социальных проектов на базе АКАР, которая поможет организовать приток средств и креативных ресурсов для реализации важных общественных задач.

На сессии «Культурные коды в коммуникации и изменения в восприятии россиян» обсудили рост лояльности и доверия к российским брендам и причины, которые стоят за позитивными изменениями. Так, глава департамента стратегического планирования ГК «Родная Речь» Наталья Иванова заметила, что в восприятии товаров российского производства произошел колоссальный сдвиг. «Мир вокруг за последнее время изменился до неузнаваемости. И в целом видно, что отечественные бренды полным ходом завоевывают внимание», – указала она. Эксперт уделила особое внимание культурным кодам, отличающим российские товары и марки от остальных.

Как показало исследование НСК, к осени 2023 года 73% потребителей имеют любимые российские бренды, 48% россиян улучшили отношение к отечественным брендам за последний год и 70% граждан целенаправленно покупают товары российского производства (в сравнении с 9% в апреле 2022 года).

На сессии «Человеческий разум VS Искусственный интеллект: кто победит?/Human intelligence vs AI: who will win?» прозвучало мнение представителя креативной индустрии о настоящем и будущем искусственного интеллекта в мире, созданном человеком.

Сербский специалист, креативный директор MullenLowe & Friends Игор Милетик отметил, что, несмотря на все многообразие возможностей ИИ, ему недостает творческого потенциала, а также этических качеств. «ИИ не хватает сознания и совести, здравого смысла. Человеческий интеллект может быть дополнен ИИ, чтобы ускорить процессы, но креативные задачи остаются на человеке. ИИ – всего лишь инструмент», – заключил он.

Кроме того на Международном фестивале рекламы Red Apple ИРИ вручил специальную награду за «Национальные ценности в рекламе». Ею был отмечен социальный кейс «Марта дома, а другие дети – нет. Пока нет…», который был реализован Национальной медиагруппой и фондом «Измени одну жизнь».

«Тетя Марта» – комедийный сериал Национальной медиагруппы и телеканала СТС о восьмилетней девочке, которая живет без родителей с дедушкой. Ей приходится нести ответственность не только за себя, но и за пожилого родственника – вести хозяйство, решать проблемы в школе и т.д. Проект поднимает темы сиротства, приемного родительства и помощи семьям, плохо справляющимся с родительскими обязанностями.