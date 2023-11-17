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Сорваны попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и севернее Приютного
В районах Новомихайловки и севернее Приютного пресечены две попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пикап и живую силу. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены пять минометных расчетов, включая «кочующий миномет на базе автомобиля Humvee американского производства», передает РИА «Новости».
Авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ у Новомихайловки, Парасковиевки, Константиновки, Доброволья, Угледара, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Макаровки. «Ланцетами» уничтожены САУ Krab у Новоивановки и гаубица FH70 у Темировки. Потери ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении составили 70 человек убитыми и ранеными, также поражены станция РЭБ и две боевые бронированные машины.
Напомним, российские силы на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки.