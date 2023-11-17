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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    43 комментария
    17 ноября 2023, 07:16

    Сорваны попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Российские войска пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и севернее Приютного

    Tекст: Антон Антонов

    В районах Новомихайловки и севернее Приютного пресечены две попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пикап и живую силу. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены пять минометных расчетов, включая «кочующий миномет на базе автомобиля Humvee американского производства», передает РИА «Новости».

    Авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ у Новомихайловки, Парасковиевки, Константиновки, Доброволья, Угледара, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Макаровки. «Ланцетами» уничтожены САУ Krab у Новоивановки и гаубица FH70 у Темировки. Потери ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении составили 70 человек убитыми и ранеными, также поражены станция РЭБ и две боевые бронированные машины.

    Напомним, российские силы на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки.

    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

    Коментарии (16)
    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

    Коментарии (28)
    16 ноября 2023, 11:50
    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины

    Политолог Шеслер: Фарион наказали за оскорбление русскоязычных солдат ВСУ

    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины
    @ кадр из видео

    Резкие высказывания экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество, заявила газете ВЗГЛЯД политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, рассуждая о причине увольнения Фарион из Львовского политеха.

    Украинские СМИ сообщают, что экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    «Ирина Фарион вообще фигура очень известная во всех сферах и в России, и на Украине. Причем прославилась она своей настолько оголтелой русофобией, что это вызывает отторжение даже у самых отъявленных украинских националистов», – говорит Шеслер.

    Тем более, продолжает политолог, недавно Фарион оскорбила солдат ВСУ тем, что они используют «свой русский язык», подняв таким образом волну негодования уже среди украинских патриотов. Собеседница подчеркивает, что в условиях военной ситуации, в которой живет Украина, такие высказывания «явно не усиливают позиции страны».

    «Резкая позиция Фарион вызывает раскол внутри украинского общества, потому что мы хорошо знаем, что среди солдат ВСУ очень много и выходцев из Днепропетровска, из Запорожской области, из Одесской, из Николаевской, а в Николаеве, например, значительное количество военных частей. И там подавляющее большинство служат русскоязычные. Естественно, эти высказывания Фарион действительно оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество», – заключила Шеслер.

    Напомним, в начале ноября Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Позже СБУ возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (19)
    16 ноября 2023, 19:20
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев создал флот морских дронов, он уже действует в акватории Черного моря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

    Он заявил, что «впервые в мире именно на Черном море» начал действовать украинский флот морских дронов, передает ТАСС.

    В конце августа в ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников.

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

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    16 ноября 2023, 14:39
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВКС России сбили  украинский самолет МиГ-29, ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

    Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотников, 441 ЗРК, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины РСЗО, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц спецтехники.

    Накануне российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29.

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 04:30
    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук назвал «эмоциональные выступления» на тему Украины на саммите АТЭС «фоновыми»

    Вице-премьер Оверчук заявил о «фоновом» упоминании Украины на саммите АТЭС
    @ Mike Lawrence/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите АТЭС в Сан-Франциско некоторые лидеры упоминали Украину в своих выступлениях, но «это прозвучало фоново в основном», сообщил возглавляющий делегацию России вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук рассказал, что в «отдельных эмоциональных выступлениях» звучали призывы «закончить все войны» прежде, чем «заниматься вопросами климата», но «в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки», передает ТАСС.

    Вице-премьер сообщил, что российская делегация «на ногах» поговорила с рядом иностранных лидеров, беседы прошли в «нормальном, абсолютно, <...> позитивном и экономическом» ключе. Он сообщил, что Россия и ряд других стран подчеркнули важность сохранения всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Россия указала, что «ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и цепочек создания добавленной стоимости, международных цепочек».

    Как сообщил Оверчук, российская делегация рассказала о прогрессе экономики России, которая растет и диверсифицируется «за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей». Москва подтвердила обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году.

    Сообщается, что двусторонние контакты с представителями США не планируются. Работа над итоговым заявлением саммита продолжается.

    Напомним, саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го. Российскую делегацию возглавил Оверчук. Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

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    16 ноября 2023, 12:17
    Новый глава МИД Британии приехал в Киев и пообещал Зеленскому поддержку

    Новый глава МИД Британии спустя два дня после назначения приехал в Киев пообещал Зеленскому поддержку

    Новый глава МИД Британии приехал в Киев и пообещал Зеленскому поддержку
    @ Ron Sachs/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Великобритания продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо, заявил новый глава МИД королевства Дэвид Кэмерон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    По словам дипломата, своим присутствием в Киеве он говорит о том, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку, передает ТАСС.

    «Не только в этом году, но и в следующем году. И так долго, как будет нужно», – сказал Кэмерон.

    Напомним, пост министра иностранных дел Британии занял экс-премьер Дэвид Кэмерон. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит его назначение на этот пост.

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    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    16 ноября 2023, 08:23
    Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь

    Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на 16 ноября пресечены попытки совершения террористических атак с применением дронов. Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над территорией Брянской области, три дрона перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

    Накануне российская ПВО уничтожила дрон ВСУ в Смоленской области.

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    16 ноября 2023, 17:04
    В Петербурге художницу Скочиленко приговорили к семи годам колонии

    Суд в Петербурге приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии за фейки об армии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Художницу Александру Скочиленко отправили в исправительную колонию общего режима на семь лет за распространение фейков о спецоперации на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе Петербурга.

    Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года, передает ТАСС. Скочиленко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о ВС России.

    Ее задержали и поместили под стражу в апреле 2022 года. По данным следствия, 31 марта она в одном из магазинов Петербурга заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине.

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    16 ноября 2023, 14:24
    Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел

    The Spectator: Зеленскому надо признать реальное положение дел

    Tекст: Кристина Цыцура

    В условиях снижения поддержки со стороны Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать происходящее, пишет The Spectator.

    В статье указано, что президент стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления, когда все ожидали прорыва, передает РИА «Новости».

    На фоне происходящего между Зеленским и его командой возник раскол, сопровождающийся жалобами от солдат ВСУ.

    Все это привело к тому, что ожидания Запада сменились разочарованием, а это опасно для Зеленского, говорится в публикации.

    Ранее глава Украины в ходе интервью заявил, что конфликт с Россией нельзя «замораживать», его необходимо решить.

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    16 ноября 2023, 10:49
    МО: Военно-биологическая деятельность США набирает обороты

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится разместить свои силы и инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

    Фомин, выступая на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте, отметил, что под предлогом «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» западные страны по сути размещают в АТР свои силы и инфраструктуру.

    Он констатировал, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты, в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона развернута целая сеть лабораторий. Замминистра обороны напомнил, что подобная сеть лабораторий функционировала на Украине при содействии европейских стран, которые сейчас хотят подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

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    16 ноября 2023, 13:19
    Патрушев рассказал об экспериментах США с биоматериалами славян

    Патрушев: США ставят эксперименты с биоматериалами славян в лабораториях вокруг России

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых проводятся эксперименты с биоматериалами славян, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО) сообщил, что США продолжают активно работать над военно-биологическими программами, нацеленными на создание искусственных патогенов и микроорганизмов, которые будут устойчивы к антибиотикам и стандартным вакцинам, передает ТАСС.

    Он уточнил, что лаборатории, в которых проводятся опыты с биоматериалами, в том числе взятыми у славян, проводятся на украинской территории, а также в других сопредельных с Россией государствах.

    В Минобороны России ранее заявили, что НАТО стремится разместить свои силы и инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 17:12
    Гагин: ВСУ атаковали гражданские автомобили на трассе в ДНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ начали наносить удары по трассе Ясиноватая – Горловка, где ездят гражданские автомобили, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, украинские подразделения «начали настоящую охоту» на гражданские автомобили на трассе Ясиноватая – Горловка. Дроны обстреливают как грузовые, так и легковые автомобили, а также микроавтобусы, передает ТАСС.

    Он добавил, что в случае обнаружения дрона не стоит пытаться уходить от столкновения, а лучше покинуть транспорт.

    Ранее ВС России на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ.

    Коментарии (51)
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