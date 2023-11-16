Tекст: Ольга Никитина

На этом направлении за последние сутки украинские националисты, по информации в Telegram-канале российского военного ведомства, потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin американского производства, две польские САУ Krab три артсистемы М777 (производство США), а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны под Константиновкой и Угледаром (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab и гаубица FH70 британского производства.

На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две БМП, а также артиллерийская система М777 (американское производство).

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесен удар по живой силе и технике ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы М777.

На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две бронемашины, а также орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

В Минобороны ранее заявили, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей.