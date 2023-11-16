Патрушев увидел угрозу диверсий Украины с применением биооружия

Tекст: Ольга Никитина

Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе оценил как высокую вероятность полной утраты Киевом контроля над биообъектами на своей территории. Он не исключил несанкционированного доступа к коллекциям опасных патогенов, а также разрушения и разграбления лабораторных помещений и утерю образцов, передает ТАСС.

Кроме того, отметил секретарь Совбеза России, «повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов». Он указал также на рост рисков заноса на территорию округа инфекционных болезней вместе с беженцами и переселенцами с Украины.

Патрушев также призвал руководителей регионов и федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле обеспечение безопасности критических объектов, в том числе их оснащение средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА).

Также Патрушев заявил, что Соединенные Штаты развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых проводятся эксперименты с биоматериалами славян.