В Роскомнадзоре рассказали об итогах работы ведомства за 30 лет работы

15 ноября 1993 года постановлением правительства РФ создается Служба государственного надзора за связью при Минсвязи России. Она состояла из Главного управления государственного надзора за связью и региональных управлений и отделений. Служба отвечала за контроль и мониторинг состояния сетей и средств электрической и почтовой связи, предоставление потребителям услуг связи по лицензиям, а также проведение частотных присвоений для работы РЭС и высокочастотных устройств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 1995 году был принят Федеральный закон «О связи», который закрепил за регулятором функции организации и обеспечения государственного надзора и контроля. С 1997 по 1999 год Служба стала подчиняться Государственному комитету РФ по связи и информатизации. Затем на короткое время перешла в подчинение Государственному комитету РФ по телекоммуникациям, а уже с 1999 по 2001 год – Министерству РФ по связи и информатизации.

За этот период началась реорганизация структуры регулятора. Так, в 2000 году создана подведомственная организация Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). В следующем году созданы Департамент по надзору за связью и информатизацией в РФ в составе Минсвязи России и 77 управлений в регионах, объединенных общим названием Госсвязьнадзор. Департамент и Госсвязьнадзор обеспечивали проведение мероприятий по контролю и надзору в сфере связи и информационных технологий, чтобы обеспечивать соблюдения лицензионных условий и обязательных требований на телекоммуникационном рынке страны.

Кроме того, в 2001 году появляются филиалы ГРЧЦ, среди которых ЮСКФО, СЗФО, СФО. Открывается координационный центр по приказу министерства связи. 2004 год стал знаковым для регулятора и отрасли связи. Вступил в силу новый Федеральный закон «О связи», в основе которого лежит принцип создания равных условий доступа для всех граждан России к услугам связи, и указ президента от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно указу, создавалась Федеральная служба надзора в сфере связи (Россвязьнадзор). Впервые в отечественной истории функции государственного надзора в сфере связи были возложены на отдельный федеральный орган исполнительной власти.

В 2004 году постановлением правительства РФ управления по надзору за связью и информатизацией в субъектах РФ были ликвидированы и созданы соответствующие территориальные органы Россвязьнадзора. В 2007 году реорганизация продолжилась. Федеральная служба по надзору в сфере связи и Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия были преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура). В 2008 году Россвязьохранкультура разделилась на два органа: Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор), оставшуюся в ведении реорганизованного Минкомсвязи, и Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура), перешедшую к министерству культуры.

2008 год знаменателен еще и тем, что был создан Роскомнадзор в привычном для всех виде. В 2014 году было открыто управление Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Позже были открыты офисы в новых регионах страны. Всего в структуру Роскомнадзора входят 64 территориальных органа, подведомственное предприятие (ГРЧЦ) и учреждение (Информрегистр). В Роскомнадзоре трудятся более 7500 человек – ИТ, связисты, специалисты в области СМИ, искусственного интеллекта, дата-аналитики и другие эксперты. Регулятор обладает различными полномочиями в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В этом году их 250.



