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В Казахстане задержали планировавших свержение светского строя экстремистов
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал членов экстремистской группировки, планировавшей свержение светского строя в стране, сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается о нейтрализации ячеек радикальной религиозной группировки Астане, Атырау и Жезказгане.
Единовременно задержаны 12 человек. Они подозреваются в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, передает ТАСС.
Группировка, по версии следствия, планировала свержение светского строя в Казахстане.