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Бурятия презентовала на выставке «Россия» достижения региона за пять лет
Бурятия презентовала на выставке «Россия» итоги развития и достижения региона за пять лет
На Международной выставке-форуме «Россия» глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о вхождении региона в состав Дальневосточного федерального округа, достижениях в строительной, инвестиционной и туристический деятельности.
Цыденов отметил, что Путин определил Дальний Восток национальным приоритетом, Бурятия, как часть округа, участвует во множестве федеральных программ.
«Один из них, это мастер-план города Улан-Удэ – беспрецедентный проект обновления столицы региона, за десять лет в центре города мы получим современный, комфортный жилой массив. Также в работе мастер-план города Северобайкальск», – рассказал глава Бурятии.
По поручению главы государства в Улан-Удэ и Северобайкальске проведут капитальный ремонт инженерных сетей и усилят работу по газификации. Будет обновлен автобусный парк региональной столицы, а трафик разгрузят с помощью строительства новых мостов и ремонта дорог.
Кроме того, по словам Цыденова, в регионе действует программа «1000 дворов», дальневосточная ипотека. На средства президентской дальневосточной субсидии в регионе отремонтировали и оснастили десятки объектов социальной инфраструктуры: больницы, школы, спортивные залы, дома культуры.
«С вхождением субъекта в ДФО на нас был распространен особый преференциальный режим для инвесторов, мы создали ТОР «Бурятия», который показывает хорошие результаты в части реализации инвестпроектов по различным направлениям», – отметил Цыденов.
Бурятия успешно реализует федеральные программы развития дальневосточного макрорегиона. Например, за пять лет по федеральным программам в Бурятии построено более 25 новых школ, в том числе – тысячная по счету в России школа в рамках нацпроекта «Образование».
В 2024 году по поручению президента Владимира Путина Бурятия приступает к созданию межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». Завершается строительство ледового дворца спорта – посетить спорткомплекс можно будет уже в декабре этого года.
В сфере здравоохранения в республике появилось 86 новых объектов, работает программа поддержки врачей высокой квалификации, приезжающих работать в малые города и села. С 2024 года при поддержке президента России начнется строительство нового здания республиканской инфекционной больницы и хирургического корпуса больницы скорой помощи.
Бурятия является признанным культурным центром российского Востока: идет строительство Национального Музея и нового здания национального театра песни и танца «Байкал». Кроме того, с 2018 года республику посетили более 2 млн туристов, в 2020 году был дан старт чартерным программам. Развивается и промышленность: на выставке ИННОПРОМ-2023 республика была отмечена наградой «Прорыв года».
Подчеркивается, что все эти достижения были бы невозможны без поддержки главы государства, утвердившего ряд мер по развитию Дальнего Востока как национального приоритета.
В День Бурятии посетители Выставки «Россия» ознакомились с концертной программой от творческих коллективов республики и фильмами о Бурятии, приняли участие в мастер-классах, прослушали лекции, посвященные истории и традициям местных народов. Все желающие получили возможность пройти квест «Проживи один день в Бурятии» и побороться за туристическую путевку.
Кроме того, состоялось гастрономическое представление: мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта «Холисо» и бурятского чая.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.
Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Она продлится до 12 апреля 2024 года.