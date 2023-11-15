Бурятия презентовала на выставке «Россия» достижения региона за пять лет

Бурятия презентовала на выставке «Россия» итоги развития и достижения региона за пять лет

Tекст: Вера Басилая

Цыденов отметил, что Путин определил Дальний Восток национальным приоритетом, Бурятия, как часть округа, участвует во множестве федеральных программ.

«Один из них, это мастер-план города Улан-Удэ – беспрецедентный проект обновления столицы региона, за десять лет в центре города мы получим современный, комфортный жилой массив. Также в работе мастер-план города Северобайкальск», – рассказал глава Бурятии.

По поручению главы государства в Улан-Удэ и Северобайкальске проведут капитальный ремонт инженерных сетей и усилят работу по газификации. Будет обновлен автобусный парк региональной столицы, а трафик разгрузят с помощью строительства новых мостов и ремонта дорог.

Кроме того, по словам Цыденова, в регионе действует программа «1000 дворов», дальневосточная ипотека. На средства президентской дальневосточной субсидии в регионе отремонтировали и оснастили десятки объектов социальной инфраструктуры: больницы, школы, спортивные залы, дома культуры.

«С вхождением субъекта в ДФО на нас был распространен особый преференциальный режим для инвесторов, мы создали ТОР «Бурятия», который показывает хорошие результаты в части реализации инвестпроектов по различным направлениям», – отметил Цыденов.

Бурятия успешно реализует федеральные программы развития дальневосточного макрорегиона. Например, за пять лет по федеральным программам в Бурятии построено более 25 новых школ, в том числе – тысячная по счету в России школа в рамках нацпроекта «Образование».

В 2024 году по поручению президента Владимира Путина Бурятия приступает к созданию межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». Завершается строительство ледового дворца спорта – посетить спорткомплекс можно будет уже в декабре этого года.

В сфере здравоохранения в республике появилось 86 новых объектов, работает программа поддержки врачей высокой квалификации, приезжающих работать в малые города и села. С 2024 года при поддержке президента России начнется строительство нового здания республиканской инфекционной больницы и хирургического корпуса больницы скорой помощи.

Бурятия является признанным культурным центром российского Востока: идет строительство Национального Музея и нового здания национального театра песни и танца «Байкал». Кроме того, с 2018 года республику посетили более 2 млн туристов, в 2020 году был дан старт чартерным программам. Развивается и промышленность: на выставке ИННОПРОМ-2023 республика была отмечена наградой «Прорыв года».

Подчеркивается, что все эти достижения были бы невозможны без поддержки главы государства, утвердившего ряд мер по развитию Дальнего Востока как национального приоритета.

В День Бурятии посетители Выставки «Россия» ознакомились с концертной программой от творческих коллективов республики и фильмами о Бурятии, приняли участие в мастер-классах, прослушали лекции, посвященные истории и традициям местных народов. Все желающие получили возможность пройти квест «Проживи один день в Бурятии» и побороться за туристическую путевку.

Кроме того, состоялось гастрономическое представление: мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта «Холисо» и бурятского чая.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Она продлится до 12 апреля 2024 года.