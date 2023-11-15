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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    15 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 14:31

    Бурятия презентовала на выставке «Россия» достижения региона за пять лет

    Бурятия презентовала на выставке «Россия» итоги развития и достижения региона за пять лет

    Tекст: Вера Басилая

    На Международной выставке-форуме «Россия» глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о вхождении региона в состав Дальневосточного федерального округа, достижениях в строительной, инвестиционной и туристический деятельности.

    Цыденов отметил, что Путин определил Дальний Восток национальным приоритетом, Бурятия, как часть округа, участвует во множестве федеральных программ.

    «Один из них, это мастер-план города Улан-Удэ – беспрецедентный проект обновления столицы региона, за десять лет в центре города мы получим современный, комфортный жилой массив. Также в работе мастер-план города Северобайкальск», – рассказал глава Бурятии.

    По поручению главы государства в Улан-Удэ и Северобайкальске проведут капитальный ремонт инженерных сетей и усилят работу по газификации. Будет обновлен автобусный парк региональной столицы, а трафик разгрузят с помощью строительства новых мостов и ремонта дорог.

    Кроме того, по словам Цыденова, в регионе действует программа «1000 дворов», дальневосточная ипотека. На средства президентской дальневосточной субсидии в регионе отремонтировали и оснастили десятки объектов социальной инфраструктуры: больницы, школы, спортивные залы, дома культуры.

    «С вхождением субъекта в ДФО на нас был распространен особый преференциальный режим для инвесторов, мы создали ТОР «Бурятия», который показывает хорошие результаты в части реализации инвестпроектов по различным направлениям», – отметил Цыденов.

    Бурятия успешно реализует федеральные программы развития дальневосточного макрорегиона. Например, за пять лет по федеральным программам в Бурятии построено более 25 новых школ, в том числе – тысячная по счету в России школа в рамках нацпроекта «Образование».

    В 2024 году по поручению президента Владимира Путина Бурятия приступает к созданию межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». Завершается строительство ледового дворца спорта – посетить спорткомплекс можно будет уже в декабре этого года.

    В сфере здравоохранения в республике появилось 86 новых объектов, работает программа поддержки врачей высокой квалификации, приезжающих работать в малые города и села. С 2024 года  при поддержке президента России начнется строительство нового здания республиканской инфекционной больницы и хирургического корпуса больницы скорой помощи. 

    Бурятия является признанным культурным центром российского Востока: идет строительство Национального Музея и нового здания национального театра песни и танца «Байкал». Кроме того, с 2018 года республику посетили более 2 млн туристов, в 2020 году был дан старт чартерным программам. Развивается и промышленность: на выставке ИННОПРОМ-2023 республика была отмечена наградой «Прорыв года».

    Подчеркивается, что все эти достижения были бы невозможны без поддержки главы государства, утвердившего ряд мер по развитию Дальнего Востока как национального приоритета.

    В День Бурятии посетители Выставки «Россия» ознакомились с концертной программой от творческих коллективов республики и фильмами о Бурятии, приняли участие в мастер-классах, прослушали лекции, посвященные истории и традициям местных народов. Все желающие получили возможность пройти квест «Проживи один день в Бурятии» и побороться за туристическую путевку.

    Кроме того, состоялось гастрономическое представление: мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта «Холисо» и бурятского чая.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

    Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Она продлится до 12 апреля 2024 года.

    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 11:34
    Ростех рассказал о росте боевых возможностей истребителя Су-57
    Ростех рассказал о росте боевых возможностей истребителя Су-57
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Истребитель пятого поколения Су-57 начнут оснащать двигателем второго этапа («изделие 30») уже в рамках текущей партии, производимой по контракту с Минобороны, сообщает Ростех.

    По данным госкорпорации, в данный момент Су-57 проходит летные испытания с двигателем второго этапа – в машину внедряются самые современные технологии, передает РИА «Новости».

    «Эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», – рассказали в пресс-службе компании.

    Ранее источник сообщал, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Су-57 получат дополнительную скрытность.

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    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 16:59
    Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины  не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

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    14 ноября 2023, 11:12
    Эксперты рассказали о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму, рассказали близкие к крупнейшим компаниям и Российскому союзу промышленников и предпринимателей источники.

    Согласно их информации и данным высокопоставленного федерального чиновника, правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке, передают «Ведомости».

    Так, с одной стороны, присутствует двойная конвертация – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой стороны, создаются дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

    При этом подход к возврату рублевых доходов возник из формулировок постановления правительства, которое разъясняет принципы нового механизма. В частности, компаниям нужно продавать на валютном рынке 90% валюты, зачисленной на счета в российских банках, но не менее половины общей суммы «денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров».

    Как отметил представитель Минфина, новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту и обратно в России.

    При этом если по условиям контракта предусмотрена оплата в рублях, то у экспортера есть 30 дней, для того чтобы купить на вырученные рубли иностранную валюту на внешнем валютном рынке в размере не менее 50% от суммы выручки.

    «Зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить обязательную продажу валютной выручки в размере зачисленной на счет в уполномоченном банке иностранной валюты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

    Высокопоставленный федеральный чиновник также добавил, что компании, которые сталкиваются с объективными сложностями в исполнении правил продажи выручки, могут урегулировать их с помощью правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

    Так, целью норматива на продажу внешней выручки остается сохранение валюты на зарубежных счетах.

    «Если у экспортера большая часть выручки приходит в рублях, то ему нужно об этом отчитаться и разъяснить принципы ее поступления. В таком случае правкомиссия с высокой долей вероятности разрешит сохранить сложившуюся практику и не менять рубли на валюту и обратно», – заключил он.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой.

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    13 ноября 2023, 20:44
    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами

    Источник: Второй спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетит в Москву 14 ноября

    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован 14 ноября в аэропорт Домодедово, сообщил местный источник.

    Как указал источник, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России в Домодедово предварительно должен состояться во вторник. По его словам, на борту самолета будут находиться около 100 россиян, которых вывезли из сектора Газа через КПП Рафах в понедельник, передает РИА «Новости».

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    15 ноября 2023, 10:58
    В российских школах обсудили возможность появления нового обязательного предмета

    Председатель думского комитета Останина заявила о возможности введения обязательного предмета «семьеведение» в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение», заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

    По словам депутата, предмет могут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году, передает РИА «Новости».

    «В 40 регионах преподавание этого курса уже есть в школьной программе. Начали в Самаре, сейчас 40 регионов», – уточнила Останина.

    Известно, что «семьеведение» пока преподается в рамках курса «обществознания».

    В данный момент учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания.

    Ранее в учебники по обществознанию решили включить курс семьеведения.

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    14 ноября 2023, 13:45
    Кремль прокомментировал сообщения СМИ о «круговороте рублей» из-за возврата выручки

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль видел публикуемую в СМИ информацию о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата экспортной выручки, экономические ведомства проверят эти данные, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, данный вопрос больше относится к сфере деятельности правительства, но в Кремле, конечно, обратили внимание на эти публикации, передает ТАСС.

    Песков добавил, что эту информацию, скорее всего, будет проверять экономический блок.

    Ранее стало известно, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму.

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    14 ноября 2023, 15:21
    Африка нацелилась на локализацию производства российских вооружений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал планах по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Африки и России.

    Страны Африки в рамках ВТС с Россией нацелены не только на закупку российских вооружений, но и на локализацию их производства, сообщил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, передает ТАСС.

    Работа России и Африки по ВТС активизировалась после второго саммита Россия – Африка в Петербурге, добавил Михеев. Он отметил, что предыдущий саммит, прошедший в 2019 году в Сочи, принес более 11 млрд долларов подписанных и оплаченных контрактов.

    «В этом году в Санкт-Петербурге мы провели очень серьезные консультации, где с главами государств, где с министрами обороны, которые продолжились уже и после саммита. Очень большой спрос на различные типы техники», – сообщил Михеев.

    Ранее Москва обвинила Запад в попытке настроить страны Африки против России.

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    14 ноября 2023, 16:12
    Мишустин призвал повысить самообеспеченность России по молоку и фруктам

    Премьер Мишустин призвал повысить в России самообеспеченность по молоку и фруктам

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли.

    По его словам, по этим направлениям необходимо усилить работу, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины продовольственной безопасности, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами, а также урожай фруктов и ягод, уже сейчас увеличивается, однако недостаточно интенсивно. «Отстают пока и объемы по пищевой соли», – отметил глава кабмина.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия.

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    14 ноября 2023, 10:28
    В Минобрнауки предложили снизить цену экзаменов для мигрантов более чем втрое

    Tекст: Александра Юдина

    В Минобрнауки предложили установить для мигрантов единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тыс. рублей.

    На сайте проектов нормативно-правовых актов указано, что предлагается установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента в 1 тыс. рублей.

    Также, согласно действующим правилам, для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента – 3,8 тыс. рублей.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2023, 14:12
    Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    15 ноября 2023, 11:55
    Посол в Израиле сообщил о рисках для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Посол России в Израиле Викторов: Есть риски для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Tекст: Александра Юдина

    Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», он находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки, заявил на канале «Россия-24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

    По его словам, в данный момент проходят эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора Газа пограничный переход, в последнее время там не было больших инцидентов, однако постоянно под угрозой обострение ситуации, передает ТАСС.

    «Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим», – подчеркнул Викторов.

    Также дипломат отметил, что в среду ожидается выход около 100 россиян.

    «Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю. Около 100 человек должны выйти. Надеюсь, так оно и произойдет», – указал Викторов.

    Кроме того, посол подчеркнул, что Москва согласовала «со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа».

    «Правда, там еще до 200 граждан Палестины – члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти», – заключил он.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

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