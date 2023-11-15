В красноярском поселке восьмерых голодных детей нашли в пьяной компании

В красноярском поселке Усть-Пит восьмерых маленьких детей застали голодными и в пьяной компании

Tекст: Борис Инсаров

Как уточняется Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю, в дежурную часть поступило сообщение об опасности, угрожающей восьмерым детям в возрасте от одного до 15 лет.

Сотрудники ПДН и спасатели на судне прибыли в село и, зайдя в дом, убедились, что опасения были не напрасны, – голодные и изможденные дети находились в помещении в компании незнакомых и пьяных взрослых, 32-летнюю мать при этом на месте не застали.

Само жилище находилось в ужасном состоянии: на опубликованных МВД снимках видно, что в комнатах громоздились кучи мусора, а на полу лежала отрубленная голову неизвестного животного. Еды в доме не было, равно как и отопления.

«Сотрудники органов внутренних дел совместно с органами опеки Енисейского района поместили детей в специализированные учреждения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в МВД, добавив, что в отношении матери составят протокол о неисполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП, штраф до 500 рублей).

В ноябре сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело о продаже младенца за 1 млн рублей.