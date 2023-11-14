Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Путин дал поручения по итогам Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре этого года.
Глава государства дал поручение разработать и утвердить план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа, увеличив пассажиропоток до 4 млн человек в год к 2030 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение подразумевает строительство и модернизацию аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, поставку необходимого количества отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, а также снижение затрат на перевозку пассажиров и повышение доступности таких перевозок для граждан.
Также президент поручил до 1 февраля представить предложения по внесению поправок в законодательство о контрактной системе, предусматривающих установление особых условий для осуществления госзакупок в сфере высоких технологий.
Кроме того, Путин поручил до 15 декабря принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства.
До 15 декабря глава государства ожидает доклад об увеличении до 9 млн рублей максимального размера ипотечного кредита в рамках программы «Дальневосточная ипотека». К 1 февраля он поручил рассмотреть вопросы о совершенствовании систем оповещения населения о ЧС и до 1 апреля разработать программы геологического изучения недр на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.