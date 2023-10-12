Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.
Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.
В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.
Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»