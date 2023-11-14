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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    23 комментария
    14 ноября 2023, 17:42

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


    Коментарии (40)
    13 ноября 2023, 21:10
    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ

    Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ

    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

    В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.

    Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 03:25
    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине

    Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному

    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному могут предъявить обвинения на Украине, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований Украины.

    Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.

    Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.

    Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.

    Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 09:15
    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов

    В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, Суханов получил ранение в Мариуполе, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями, передает РИА «Новости».

    Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.

    Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден орденом Мужества.

    По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и «Азовсталь».

    Напомним, подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова.

    Коментарии (25)
    14 ноября 2023, 07:58
    Казаки потопили украинскую бронированную баржу

    Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу

    Tекст: Антон Антонов

    Казачья бригада «Дон» в районе поселка Покровского на Днепре потопила украинскую бронированную баржу, сообщил военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер».

    По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».

    Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Коментарии (7)
    14 ноября 2023, 15:14
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выбрал ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире авторского шоу украинского журналиста и политолога Вадима Карасева.

    Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.

    Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (17)
    14 ноября 2023, 01:22
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте

    Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления

    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

    Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».

    Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.

    Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.


    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 14:30
    Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

    Глава МИД Латвии Кариньш признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

    Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ему африканским чиновником, латвийский политик признался им, что поставляемая помощь Украине «не радует».

    Кариньш рассказал, что Латвия помогает Украине оружием, в восстановлении и любой гуманитарной помощью, это не радует, но латвийская сторона не видит другого выбора, передает РИА «Новости».

    Говоря о саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле, Кариньш отметил, что «там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений». Он добавил, что лидеры стран Европы и НАТО понимают, что происходящее на Украине «не закончится быстро».

    Однако, как поделился Кариньш, несмотря на все, именно благодаря НАТО он «не просыпается ночью от беспокойства» из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала в разговоре с Вованом и Лексусом, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта

    Коментарии (11)
    14 ноября 2023, 04:28
    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса

    Глава офиса президента Украины Ермак отверг идею Расмуссена о вступлении в НАТО без воссоединившихся с Россией регионов

    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, предложив Украине вступать в НАТО в тех границах, которые контролирует Киев, высказал личное мнение, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак подчеркнул, что Расмуссен «не упомянул принципы» Киева, так как «знает о них». По словам Ермака, эти принципы «ясны и прочны» – «никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», передает ТАСС.

    Глава офиса президента Украины заявил, что Расмуссен озвучил собственное «мнение, как сделать первые шаги», сравнив «ситуацию с Западной и Восточной Германией». «Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», – заявил Ермак.

    Он поддержал мнение, что такая идея неосуществима. Кроме того, Ермак заявил, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности», к ним «присоединились более 40 стран», ведутся «консультации по соглашениям о гарантиях безопасности».

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Коментарии (34)
    14 ноября 2023, 14:05
    Economist: Конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет британское издание Economist.

    Ранее в Минобороны США заявляли, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет.

    Как утверждает издание, западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, передает РИА «Новости». Как констатирует Economist, ни Россия, ни Украина не готовы на уступки.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

    Коментарии (17)
    14 ноября 2023, 12:21
    Помилованный фигурант дела об убийстве Политковской отправился в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в спецоперации на Украине, рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

    По его словам, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом, передает ТАСС.

    По словам адвоката, после истечения первого контракта осужденный продолжил службу в Вооруженных силах России, в настоящее время он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений.

    Михальчик подчеркнул, что Хаджикурбанов с самого начала процесса по делу об убийстве Политковской не признавал вину, он считает себя невиновным и сейчас, никаких доказательств его причастности к убийству не было, а «потому можно приветствовать, что человек освободился хотя бы таким способом».

    Мосгорсуд в 2014 году назначил Хаджикурбанову 20 лет колонии строгого режима.

    Напомним, прокурор в Мосгорсуде попросил приговорить к пожизненному заключению Лом-Али Гайтукаева, который, согласно вердикту присяжных, организовал убийство журналистки Анны Политковской.

    Коментарии (10)
    14 ноября 2023, 08:46
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью 14 ноября российской ПВО была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

    Уничтожены четыре дрона ВСУ в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

    Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 15:50
    Словакия уведомила НАТО об отказе от военной помощи Украине

    Министр обороны Словакии уведомил Столтенберга об отказе от военной помощи Украине

    Словакия уведомила НАТО об отказе от военной помощи Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе республики оказывать военную помощь Киеву.

    В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Калиняк уведомил его о завершении поставок оружия и боеприпасов Украине со складов вооруженных сил Словакии, передает РИА «Новости».

    При этом Братислава продолжит предоставлять Киеву «достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи», отметили в Минобороны Словакии.

    На прошлой неделе правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 22:21
    Украина призвала США поскорее договориться о гарантиях безопасности

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил Блинкену о важности заключения соглашения Украины и США о гарантиях безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности.

    Ермак назвал встречу, которая состоялась в рамках его визита в США, «важной и продуктивной». Он «подробно проинформировал» главу Госдепа «о ситуации на фронте». Кроме того, Ермак заявил Блинкену, что для Киева очень важно получить средства ПВО, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Ермак, обсуждались «усиление санкционного давления» на Россию, «выработка механизма содействия» передачи «замороженных российских активов на восстановление Украины». Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки киевского режима заручиться некими односторонними гарантиями безопасности от своих западных хозяев. По его словам, такой шаг стал бы частью попыток «оторвать Россию и Беларусь от тех договоренностей, которые Запад впоследствии хочет выстраивать на континенте».

    Коментарии (8)
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