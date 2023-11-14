Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей
В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.