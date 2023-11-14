Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине

Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному

Tекст: Антон Антонов

Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.

Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.

Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.

Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.