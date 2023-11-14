Командир спецназа «Ахмат» рассказал о количестве снарядов у ВСУ

Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.7 комментариев
Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.22 комментария
Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада
В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.
Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.
Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.
В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».
Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.
Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.
В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».
Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».
Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.
Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.
Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ
Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.
В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.
Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.
Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному
Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.
Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.
Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.
Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу
По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.
Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления
Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».
Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».
«Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.
Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.
Глава офиса президента Украины Ермак отверг идею Расмуссена о вступлении в НАТО без воссоединившихся с Россией регионов
Ермак подчеркнул, что Расмуссен «не упомянул принципы» Киева, так как «знает о них». По словам Ермака, эти принципы «ясны и прочны» – «никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», передает ТАСС.
Глава офиса президента Украины заявил, что Расмуссен озвучил собственное «мнение, как сделать первые шаги», сравнив «ситуацию с Западной и Восточной Германией». «Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», – заявил Ермак.
Он поддержал мнение, что такая идея неосуществима. Кроме того, Ермак заявил, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности», к ним «присоединились более 40 стран», ведутся «консультации по соглашениям о гарантиях безопасности».
Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.
Глава МИД Латвии Кариньш признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»
Кариньш рассказал, что Латвия помогает Украине оружием, в восстановлении и любой гуманитарной помощью, это не радует, но латвийская сторона не видит другого выбора, передает РИА «Новости».
Говоря о саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле, Кариньш отметил, что «там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений». Он добавил, что лидеры стран Европы и НАТО понимают, что происходящее на Украине «не закончится быстро».
Однако, как поделился Кариньш, несмотря на все, именно благодаря НАТО он «не просыпается ночью от беспокойства» из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала в разговоре с Вованом и Лексусом, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта
Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.
Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.
Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.
Ранее в Минобороны США заявляли, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет.
Как утверждает издание, западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, передает РИА «Новости». Как констатирует Economist, ни Россия, ни Украина не готовы на уступки.
Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.
В Telegram-канале ведомства указано, что ночью 14 ноября российской ПВО была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.
Уничтожены четыре дрона ВСУ в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.
Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области.
Глава офиса Зеленского Ермак заявил Блинкену о важности заключения соглашения Украины и США о гарантиях безопасности
Ермак назвал встречу, которая состоялась в рамках его визита в США, «важной и продуктивной». Он «подробно проинформировал» главу Госдепа «о ситуации на фронте». Кроме того, Ермак заявил Блинкену, что для Киева очень важно получить средства ПВО, передает РИА «Новости».
Как сообщил Ермак, обсуждались «усиление санкционного давления» на Россию, «выработка механизма содействия» передачи «замороженных российских активов на восстановление Украины». Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки киевского режима заручиться некими односторонними гарантиями безопасности от своих западных хозяев. По его словам, такой шаг стал бы частью попыток «оторвать Россию и Беларусь от тех договоренностей, которые Запад впоследствии хочет выстраивать на континенте».
Взрывы произошли в Харьковской области Украины
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях, передает ТАСС.
Позднее взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
В субботу сообщалось о взрывах в Киеве.
Минобороны: ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отразили 14 атак ВСУ
Из сведений в Telegram-канале Минобороны следует, что на Купянском направлении атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении атаки ВСУ отражены возле Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, а также американская гаубица М119 Paladin, сообщили в Минобороны.
В то же время на Донецком направлении отражено пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ возле Малоильиновки и Клещеевки ДНР, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ у Васюковки и Курдюмовки. За сутки на этом направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».
Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также нанесено огневое поражение подразделениям 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайное. Потери противника – 60 военнослужащих, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
Также на Запорожском направлении подразделениями ВС России нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, потери ВСУ – до 75 военнослужащих, две бронемашины, также поражены: американская артсистема М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области ВСУ потеряли до 95 военнослужащих. За сутки поражены три польские самоходные артустановки Krab, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».
ВС России также нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР, а также поразили живую силу и военную технику противника в 82-х районах. ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и бомбу JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала СВО уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотника, 441 ЗРК, 13 392 танка и других броне машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 253 единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили две лодки ВСУ у Крынок в Херсонской области.