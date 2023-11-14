Командир спецназа «Ахмат» рассказал о количестве снарядов у ВСУ

Tекст: Кристина Цыцура

«Раньше <…> по нам били, можно сказать, беспрерывно, сейчас есть ощущение, что у них со снарядами наступает потихоньку тишина», – передает ТАСС его слова.

Ранее глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет выполнить план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.