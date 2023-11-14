Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к соглашению

Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

Tекст: Антон Антонов

Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.