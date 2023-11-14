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    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    46 комментариев
    14 ноября 2023, 01:59

    ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на перемирие

    Член политбюро и представитель военного крыла ХАМАС аль-Хайя и Убейда выразили готовность отпустить часть заложников

    Tекст: Антон Антонов

    По словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также заявил о готовности освободить 50–70 человек.

    Аль-Хайя сообщил, что Израиль «представил список из 100 имен заложников». По его словам, ХАМАС известно местонахождение «только 50 из них». Чтобы найти остальных, требуется прекратить огонь, заявил аль-Хайя. Сейчас обсуждается вариант «освобождения по 10 заложников каждый день в течение пяти дней», передает ТАСС.

    По версии аль-Хайи, Израиль «лжет своему народу и всему миру относительно вопроса о заложниках». Он заявил, что «три недели назад Египет предложил ХАМАС предложить число», и ХАМАС объявил о готовности «освободить 12 иностранных заложников, но оккупационные власти отказались от этого».

    Абу Убейда из «Бригад Иззэддина аль-Кассама» уточнил, что в ходе переговоров через катарских посредников палестинское движение требовало освободить находящихся в израильских тюрьмах 200 палестинских детей и 75 женщин. Израиль «потребовал освободить 100 женщин и детей». Палестинская сторона заявила, что «может в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что заложники «находятся у разных отрядов и служб», поэтому их трудно искать. При этом перемири должно включать «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Убейда отметил, что «враг все еще медлит в отношении этого предложения».

    Напомним, канал Al Hadath сообщал, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Позднее сообщалось, что ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля вокруг больницы «Аш-Шифа».

    13 ноября 2023, 04:59
    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На климатическом митинге в Амстердаме мужчина, недовольный тем, что Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку, отобрал у экоактивистки микрофон, сообщают СМИ.

    Приглашенная Тунберг палестинка обвиняла Израиль в геноциде. Мужчина, который отнял микрофон у Тунберг, выразил возмущение, заявив, что пришел принять участие в «климатическом митинге» и не хочет «слушать про политику». Его увела охрана, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Напомним, Армия обороны Израиля раскритиковала Тунберг за поддержку Палестины. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке из-за поддержки ее Палестины.

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    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (34)
    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    13 ноября 2023, 05:55
    Нетаньяху счел «сопутствующие потери» неизбежными в любой «легитимной войне»

    Нетаньяху назвал «сопутствующие потери» среди мирного населения неизбежными в любой «легитимной войне»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль ведет войну с террористами, а жертвы среди мирного населения – это неизбежные «сопутствующие потери», заявил глава правительства страны Беньямин Нетаньяху.

    Как заверил Нетаньяху, Израиль предпринимает все усилия, чтобы удары были «нацелены на террористов». Однако, по его словам, «мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда» оказываются «так называемыми сопутствующими потерями» и «непреднамеренными жертвами», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Нетаньяху утверждает, что с развитием наземной операции число таких жертв «неуклонно снижается», так как мирное население Газы покидает районы, где идут бои. Нетаньяху заверил, что Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирных жителей.

    По его словам, только войска Израиля способны «гарантировать, что ХАМАС, терроризм, снова не появятся и не захватят власть в Газе». Нетаньяху заявил, что палестинский анклав необходимо «демилитаризировать и дерадикализировать».

    Кроме того, он обещал, что после того, как конфликт завершится, «будет проведено тщательное расследование» в связи с провалом Израиля при нападении ХАМАС. По его словам, всем придется ответить на «очень сложные вопросы».

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС. Израильский политолог Саймон Ципис заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях.

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    13 ноября 2023, 09:09
    Полянский: Конфликт в Газе обнажил двойные стандарты Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль», передает РИА «Новости».

    Россия осуждает действия радикальной группировки ХАМАС, но также осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем, отметил российский дипломат.

    Полянский сообщил, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    В Кремле ранее заявляли, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.

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    13 ноября 2023, 09:31
    MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможность передачи Финляндии израильских систем ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщают американские СМИ.

    Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению из-за эскалации конфликта, пишет американский журнал Military Watch.

    В статье говорится, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности, передает РИА «Новости».

    Как отмечает американское издание, Израиль в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболла» будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида».

    Накануне пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

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    13 ноября 2023, 20:44
    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами

    Источник: Второй спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетит в Москву 14 ноября

    Названа дата вылета второго самолета с эвакуированными из Газы россиянами
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован 14 ноября в аэропорт Домодедово, сообщил местный источник.

    Как указал источник, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России в Домодедово предварительно должен состояться во вторник. По его словам, на борту самолета будут находиться около 100 россиян, которых вывезли из сектора Газа через КПП Рафах в понедельник, передает РИА «Новости».

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    13 ноября 2023, 03:46
    Эвакуированные из Газы россияне прибыли в Каир

    Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир

    Tекст: Антон Антонов

    Группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта, сообщают информационные агентства.

    Их привезли в один из отелей, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что вылет из Каира спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на понедельник.

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    13 ноября 2023, 21:59
    В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Как указал Галант, у ХАМАС нет сил, которые способны остановить Армию обороны Израиля. По его словам, Израиль продвигается по всем пунктам, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Он добавил, что организация ХАМАС утратила контроль над Газой, террористы бегут на юг, а гражданское население грабит базы ХАМАС. «У них нет доверия правительству», – отметил министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.


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    13 ноября 2023, 10:41
    В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян

    Минздрав: Состояние эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное

    Tекст: Ольга Никитина

    Состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное, они допущены к перелету в Москву, сообщили в Минздраве.

    В ведомстве сообщили, что среди 70 россиян есть одна женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Самому младшему из детей – три месяца, передает ТАСС.

    В полете из Каира в Москву россиян будут сопровождать медики.

    Ранним утром понедельника поступило сообщение, что группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в столицу Египта.

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    13 ноября 2023, 16:47
    Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы

    Востоковед Семенов: Для эвакуации россиян Москва хорошо выстроила координацию с Египтом, ХАМАС и Израилем

    Эксперт: Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы
    @ Александр Елистратов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Россия проводит эвакуацию по строгому плану, потому что общее количество россиян, нуждающихся в помощи, достаточно большое», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть территорию Газы.

    «По некоторым данным, их около тысячи человек. Поэтому прошедший этап эвакуации – это начало длительного процесса», – рассказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Некоторым людям сложно добраться до погранперехода, так как многие районы простреливаются и находятся под ударами. В связи с этим само по себе создание коридоров для сбора людей у погранперехода – это весьма сложное дело. Я думаю, данный процесс будет продолжаться и все пройдет успешно», – отметил он.

    «Сейчас с нашей стороны все делается максимально точно и своевременно – кому-то оказывается медпомощь, кому-то помогают вещами первой необходимости. Также хорошо выстроена система координации всех сторон – России, Египта, ХАМАС и Израиля. Важно, чтобы во время перехода людей не наносились авиаудары, и этот вопрос решается. К слову, без Египта этот вопрос вряд ли был бы решен столь успешно», – подчеркнул спикер.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Российская сторона рассчитывает, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что усилия российских дипломатов не окончены. Процесс, по его словам, сопровождается очень напряженной работой. Для того чтобы все желающие получили возможность покинуть сектор Газа, предстоит еще многое сделать, передает ТАСС слова Пескова.

    В Минздраве РФ сообщили, что состояние 70 российских граждан, которые выехали из сектора Газа, оценивается медиками как удовлетворительное.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси обсудил вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает Кремль. Глава государства также отмечал, что Россия со своей стороны готова помочь всем россиянам, которые хотят срочно покинуть эти территории.

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    13 ноября 2023, 17:36
    В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

    Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

    В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

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