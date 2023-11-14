ХАМАС выразило готовность отпустить часть заложников в обмен на перемирие

Член политбюро и представитель военного крыла ХАМАС аль-Хайя и Убейда выразили готовность отпустить часть заложников

Tекст: Антон Антонов

Аль-Хайя сообщил, что Израиль «представил список из 100 имен заложников». По его словам, ХАМАС известно местонахождение «только 50 из них». Чтобы найти остальных, требуется прекратить огонь, заявил аль-Хайя. Сейчас обсуждается вариант «освобождения по 10 заложников каждый день в течение пяти дней», передает ТАСС.

По версии аль-Хайи, Израиль «лжет своему народу и всему миру относительно вопроса о заложниках». Он заявил, что «три недели назад Египет предложил ХАМАС предложить число», и ХАМАС объявил о готовности «освободить 12 иностранных заложников, но оккупационные власти отказались от этого».

Абу Убейда из «Бригад Иззэддина аль-Кассама» уточнил, что в ходе переговоров через катарских посредников палестинское движение требовало освободить находящихся в израильских тюрьмах 200 палестинских детей и 75 женщин. Израиль «потребовал освободить 100 женщин и детей». Палестинская сторона заявила, что «может в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что заложники «находятся у разных отрядов и служб», поэтому их трудно искать. При этом перемири должно включать «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи». Убейда отметил, что «враг все еще медлит в отношении этого предложения».

Напомним, канал Al Hadath сообщал, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Позднее сообщалось, что ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий Израиля вокруг больницы «Аш-Шифа».