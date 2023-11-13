Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Третий энергоблок Курской АЭС отключился действием автоматики
Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети автоматикой, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет, сообщила пресс-служба атомной электростанции.
Согласно сообщению пресс-службы, 13 ноября в 10.33 энергоблок №3 Курской АЭС отключен автоматикой, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не допущено, передает ТАСС.
Там добавили, что разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.
Ранее в Минэнерго сообщили, что из-за возгорания трансформатора на Курской АЭС отключился один из энергоблоков, радиационных последствий нет.