Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
ОАК анонсировала выпуск 22 импортозамещенных SJ 100 в 2024 году
ОАК: Поставка 22 импортозамещенных SJ 100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году
Поставка 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ 100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
По его словам, по программе два самолета должно было быть передано в этом году и двадцать – в следующем, программу 2024 года уплотнили, передает ТАСС. Слюсарь уточнил, что это связано с тем, что «программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали».
Напомним, в октябре на самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8.