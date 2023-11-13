Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Telegraph: Экс-премьер Британии Кэмерон возглавит МИД страны
Telegraph: Экс-премьер Британии Кэмерон станет новым главой МИД страны
Дэвид Кемерон, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 2010–2016 годах, станет новым министром иностранных дел королевства, пишут СМИ.
«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Telegraph.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Риши Сунак планирует провести перестановки в кабинете министров. Уже уволена глава МВД Суэлла Браверман.
Пост главы МИД Британии до сего дня занимал Джеймс Клеверли. Он был назначен на эту должность в прошлом году.