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Главу МВД Британии уволили после публикации статьи с критикой полиции
Sky News: Премьер Британии Сунак уволил главу МВД после публикации статьи с критикой полиции
Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман отправлена в отставку по решению премьера Риши Сунака после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины, сообщил телеканал Sky News.
По данным СМИ, Сунак в понедельник объявит об изменениях в составе правительства, передает ТАСС.
Последнюю неделю Браверман жестко критиковала как оппозиция, так и ряд коллег по правящей Консервативной партии. Министр написала статью для газеты The Times, в которой протесты в поддержку Палестины назвала «маршами ненависти» и сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Браверман также раскритиковала полицию, которая, разрешая такие марши, «подыгрывает левым активистам».
Напомним, в Британии неоднократно проходили акции в поддержку Палестины. Так, в Лондоне число участников такой акции составило около 100 тыс.