Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
Разведчики c помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ на Купянском направлении
Разведчики при помощи БПЛА уничтожили наступающую группу ВСУ на Купянском направлении
Разведчики группировки «Запад» при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили наступающую группу штурмовиков ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению Минобороны, наступающая группа украинских штурмовиков была выявлена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием дрона со сбросом боеприпасов, передает ТАСС.
Ранее ВС России уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab.