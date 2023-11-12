Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.11 комментариев
В катастрофе военного самолета США над Средиземным морем погибли пять человек
Пятеро американских военнослужащих погибли в катастрофе самолета при дозаправке в воздухе над Средиземным морем, сообщило Европейское командование вооруженных сил США.
В пресс-релизе говорится, что военный самолет при дозаправке в воздухе столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море, все пять человек, находившиеся на борту, погибли, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 10 ноября американский военный самолет потерпел крушение над восточной частью Средиземного моря.