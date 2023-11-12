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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное – свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    16 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 10:58

    ВС России уничтожили гаубицу Д-30 и скопление ВСУ в Херсонской области

    Силы России в Херсонской области уничтожили гаубицу Д-30 и скопление ВСУ у Крынок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили гаубицу Д-30, 120-мм минометный расчет и скопление живой силы у населенного пункта Крынки в Херсонской области, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Тягинки и позиция одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки.

    В островной зоне уничтожена гаубица Д-30, а на Каховском направлении — позиция одного из подразделений ВСУ.

    Ранее российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино.

    11 ноября 2023, 14:52
    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (28)
    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (118)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 20:20
    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны в Казани из-за военной формы

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал произошел в ресторанах Казани, где бойцов спецоперации отказались пустить из-за военной формы, руководители ресторанов пообещали разобраться, а в случае необходимости уволить охранников.

    Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

    При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

    Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

    Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

    Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

    Коментарии (23)
    11 ноября 2023, 16:23
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.

    «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2023, 20:24
    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

    The Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса

    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса
    @ Sascha Steinach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве , заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    Расмуссен, слова которого приводит The Guardian, во время разговора с  советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком заявил, что нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО, передает Ura.ru.

    По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Летом Столтенберг заявлял, что смысла обсуждать членство Украины в альянсе нет, поскольку она должна «победить и сохраниться как суверенное государство».

    Коментарии (43)
    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 18:17
    Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России

    ТАСС: Прокуратура Москвы проверяет Юрия Дудя на дискредитацию ВС России после интервью Цыгановых

    Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы проверяет журналиста Юрия Дудя (признан в России СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что прокуратура Москвы будет проводить проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (признан СМИ-иноагентом) до начала декабря, в случае необходимости ее проведение будет продлено.

    В ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который отметил, что журналист в течение всего трехчасового интервью Цыгановых, цинично и уничижительно высказывался о действиях российской армии на Украине, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте России. Бородин считает, что есть все основания привлечь Дудя к уголовной ответственности.

    Ране в соцсетях певицы Виктории Цыгановой сообщалось о том, что к ней домой пришли с обыском, якобы после интервью с Дудем.

    Позже супруг певицы заявил, что информация о якобы прошедшем обыске в доме Цыгановых оказалась розыгрышем.

    Коментарии (17)
    12 ноября 2023, 03:49
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Tекст: Антон Никитин

    Жена украинского военного из Бородянки Татьяна Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя и обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в коррупции, сообщили украинские СМИ.

    Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.

    Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.

    Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 22:58
    Экс-полковник СБУ заявил о серьезном наступлении ВС России под Купянском

    Полковник СБУ в отставке Стариков: Россия ведет серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ведут очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    По имеющимся у Старикова данным, российские войска ведут очень серьезные наступательные действия под Купянском и на Лиманском направлении. При этом, как отметил эксперт в интервью YouTube-каналу «Да, это так», ВС России «идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами», передает РИА «Новости».

    Стариков выразил уверенность, что в будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле. По словам эксперта, спецоперация разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, а также концепцию стран НАТО, которые воевали высокоточным оружием против слабого соперника.

    Как отметил эксперт, на Западе уже решили, что танки никому не нужны, и позакрывали танковые заводы, а сейчас оказалось, что нужны и танки, и боевые машины, и артиллерия.

    Ранее в Британии назвали Украину «тонущим кораблем», который стремительно пытаются покинуть страны Запада.

    Коментарии (4)
    11 ноября 2023, 14:55
    В Германии признали опасность российских дронов «Ланцет»

    Welt: Российские дроны «Ланцет» представляют серьезную опасность на линии фронта

    В Германии признали опасность российских дронов «Ланцет»
    @ Алексей Паньшин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия за время спецоперации улучшила производство БПЛА и вывела его на новый уровень, сообщил на канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    По его словам, ВС России «раскрутили производство и усовершенствовали дроны», передает РИА «Новости».

    В частности, среди наиболее эффективных дронов, применяемых Россией на фронте, публицист назвал дроны «Ланцет».

    Кроме того, Ваннер отметил, что исключительной особенностью дронов считается то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, но при этом цель беспилотник полностью выбирает сам.

    Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2023, 06:39
    ВС России уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

    Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских солдат, самоходку Krab польского производства, американскую бронетехнику и беспилотники, сообщил начальник пресс-центра западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил РИА «Новости», что общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата.

    В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС России уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки, сообщил Зыбинский.

    Кроме того, по словам начальника пресс-центра западной группировки ВС России, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы Вооруженных сил Украины в районе Загоруйковки 32-й механизированной бригады ВСУ.

    В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил Зыбинский.

    Накануне полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные ведут очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 16:05
    В Британии назвали Украину «тонущим кораблем»

    UnHerd: Страны Запада стремительно пытаются покинуть украинский «тонущий корабль»

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Украины начали стремительно отказываться от поддержки Киева, покидают тонущий корабль, заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.

    Фаци в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России) выразил мнение, что союзники Украины, для которой «все кончено», в будущем будут отрицать свое моральное соучастие в украинском конфликте, а сейчас «покидают тонущий корабль», передает RT.

    Кроме того, считает публицист, западные страны попытаются убедить мировую общественность, что жертвы в ходе конфликта были необходимы.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 07:35
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО в воскресенье ночью уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в воскресенье ночью уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО в воскресенье ночью над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Накануне российская ПВО уничтожила украинский истребитель МиГ-29. В тот же день в зоне спецоперации было сбито 38 украинских беспилотников. Еще четыре дрона российская ПВО сбила в Брянской области.

    Коментарии (3)
    Главное
    ВС России уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

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    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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