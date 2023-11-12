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ВС России уничтожили гаубицу Д-30 и скопление ВСУ в Херсонской области
Силы России в Херсонской области уничтожили гаубицу Д-30 и скопление ВСУ у Крынок
Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили гаубицу Д-30, 120-мм минометный расчет и скопление живой силы у населенного пункта Крынки в Херсонской области, сообщил представитель оперативных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Тягинки и позиция одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки.
В островной зоне уничтожена гаубица Д-30, а на Каховском направлении — позиция одного из подразделений ВСУ.
Ранее российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино.