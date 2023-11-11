До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
На Украине решили бороться с кражами топлива для ВСУ
Министерство обороны Украины в целях борьбы с кражами решило обязать поставщиков топлива для Вооруженных сил Украины добавлять краситель в горючее.
Дизельное топливо планируется помечать красным цветом, а бензин – зеленым, передает РИА «Новости». Такая маркировка позволит идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, пояснили в украинском минобороны.
Предполагается, что мера снизит возможность незаконной продажи горючего, предназначенного для военных. Также она нацелена на борьбу со смешиванием топлива.
В июле на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов.