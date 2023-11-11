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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    8 комментариев
    11 ноября 2023, 17:01

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение критикам в свой адрес и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram* (сеть принадлежит компании Meta*, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    32 комментария


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 14:52
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, с которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили, чтобы перейти для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (10)
    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 08:56
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты 152-мм САУ «Акация» Западного военного округа в режиме 24/7 громят противника на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожают опорные пункты, арт-батареи, вооружение и военную технику ВСУ.

    Кроме того, техника наносит удары туда, «где враг и вовсе не ожидает». В арсенале у расчетов САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы.

    Уточняется, что разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, поле чего точным огнем «Акаций» цель была уничтожена.

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    10 ноября 2023, 21:34
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Эстонские разведчики пришли к выводу о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный центр сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным, на боевые действия оказывает внимание распутица, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы России продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, и пришли к выводу, что российские военные перехватили инициативу в Донбассе, передает ТАСС.

    По оценке эстонских экспертов, из-за распутицы в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, и обе стороны «постараются усилить свои позиции» до зимы.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед.

    Коментарии (16)
    10 ноября 2023, 17:48
    Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество

    Минобороны: Роту группировки «Днепр» представили к наградам за героизм и мужество

    Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу представил военнослужащих роты группировки «Днепр» к государственным наградам за героизм и мужество, которые они проявили во время отражения атаки ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, сообщает российское оборонное ведомство.

    В сообщении Минобороны указано, что за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к награде командира подразделения и военнослужащих роты, передает ТАСС.

    Личный состав роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона.

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    11 ноября 2023, 03:49
    Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

    Американский миллиардер Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

    Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.

    На вопрос ученого и блогера Лекса Фридмана о том, нужно ли Киеву начинать мирные переговоры с Москвой, Маск ответил утвердительно. Американский миллиардер посоветовал Зеленскому не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах, независимо от того, будет ли он вести диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет, передает РИА «Новости».

    Маск предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 00:43
    В США заявили о вынужденном ограничении помощи Украине из-за нехватки денег

    Bloomberg: У Пентагона остался всего 1 млрд долларов для ВСУ, США вынуждены начать ограничивать военную помощь Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине, у Пентагона остался всего 1 млрд долларов на пополнение арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Bloomberg.

    По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, новые поставки военной помощи Украине будут становиться все меньше и меньше, передает РИА «Новости».

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США за время российской специальной военной операции потратила около 96% всех выделенных на поддержку Киева средств.

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    10 ноября 2023, 23:39
    Международная федерация гимнастики объявила критерии допуска россиян

    Международная федерация гимнастики выработала критерии допуска россиян на соревнования под эгидой организации

    Tекст: Антон Никитин

    Международная федерация гимнастики (FIG) разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации, сообщается в документах.

    Согласно документам, до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме спортсменов до участия в соревнованиях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

    Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение десяти дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    В начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 16:23
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.

    «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 01:42
    Украинские БПЛА перехвачены российской ПВО над Смоленской и Московской областями

    Минобороны: Российская ПВО перехватила над территорией Смоленской и Московской областей два украинских беспилотника

    Украинские БПЛА перехвачены российской ПВО над Смоленской и Московской областями
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурными средствами российской системы противовоздушной обороны над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что 10 ноября около 23.00 дежурными средствами российской системы ПВО над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, тем самым была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Накануне российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью.

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    10 ноября 2023, 22:33
    На Украине заявили о взрывах в Одессе

    Украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в Одессе

    Tекст: Антон Никитин

    Взрывы раздаются в Одессе, сообщило украинское издание «Думская».

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

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    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

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