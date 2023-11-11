До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.