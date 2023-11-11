В Палестине заявили о риске гибели 39 детей в больнице Газы из-за дефицита топлива

Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

Tекст: Ольга Никитина

Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.