До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
В Палестине заявили о риске гибели 39 детей в больнице Газы из-за дефицита топлива
Минздрав Палестины: 39 детей в больнице «Аш-Шифа» могут умереть из-за нехватки топлива
Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила о риске гибели десятков новорожденных, находящихся в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.
Топлива в больнице хватит только до вечера субботы, после чего реанимация не сможет продолжить работу, сообщила Кайле телеканалу Al Hadath, передает ТАСС. Отсутствие кислорода станет смертным приговором для 39 детей, находящихся в реанимации, один из новорожденных уже умер утром, сказала министр.
Ранее палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.