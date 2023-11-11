До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
Огромная автомобильная очередь образовалась на границе Польши и Украины
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2,5 тыс. автомобилей
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил об огромной очереди из машин на границе страны с Польшей.
По словам Демченко, порядка 2,5 тыс. автомобилей стоят в ожидании на польско-украинской границе по трем направлениям, половина из них стоит в очереди в направлении пункта пропуска Ягодин, передает РИА «Новости».
В понедельник планируется провести встречу с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска, сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В конце октября польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной.