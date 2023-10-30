Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.0 комментариев
Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
В ноябре польские перевозчики могут начать забастовку и перекрыть пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Уточняется, что забастовка запланирована на 3 ноября из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС. Акция планируется на два месяца, передает РИА «Новости».
Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова. Утверждается, что основная причина кроется в «чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза».
В мае Польша приостановила въезд и выезд грузовиков через пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин» в связи с протестами польских перевозчиков и фермеров из-за засилья украинской сельхозпродукции.