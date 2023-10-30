  • Новость часаВ ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
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    Аэропорт в Махачкале вернулся к работе после беспорядков
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    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля
    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    4 комментария
    30 октября 2023, 17:12

    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной

    Польские перевозчики решили перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В ноябре польские перевозчики могут начать забастовку и перекрыть пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

    Уточняется, что забастовка запланирована на 3 ноября из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС. Акция планируется на два месяца, передает РИА «Новости».

    Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова. Утверждается, что основная причина кроется в «чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза».

    В мае Польша приостановила въезд и выезд грузовиков через пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин» в связи с протестами польских перевозчиков и фермеров из-за засилья украинской сельхозпродукции.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (34)
    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 09:17
    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

    Глава Дагестана Меликов: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициаторами акции в аэропорту Махачкалы, которая переросла в беспорядки, были враги России, мероприятиями оперировали с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

    «Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Меликов «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали в том числе и те силы в Дагестане, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования» в республике. По его словам, к этому причастны те, кто лишился незаконного заработка.

    Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством. По его словам, прошедшая акция – это «нож в спину нашим военнослужащим, которые защищают всю нашу страну в зоне СВО». «Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в понедельник Меликов заявил, что ситуация, произошедшая в районе аэропорта Уйташ в Дагестане, не является показателем социально-политической обстановки во всей республике. По его словам, действия участников беспорядков являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

    Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

    Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

    Коментарии (39)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 12:19
    На Украине придумали новый способ пополнения рядов ВСУ

    На Украине запустят «смарт-мобилизацию» для пополнения рядов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    По его словам, на Украине хотят запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которой он готов служить, передает ТАСС.

    Как утверждает Федоров, в рамках «смарт-мобилизации» желающие смогут подать заявку на ту или иную воинскую специальность и пройти по ней обучение.

    «Мы будем запускать «пилот» на операторов дронов. <…> Это может быть сапер, водитель, все должности будут», – сказал он.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

    Коментарии (25)
    30 октября 2023, 16:39
    Украина вернулась к советским танкам Т-72

    В США рассказали о возврате Киева к советским танкам из-за потерь западной техники

    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

    По его словам, союзники Украины выбрали простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Как пишет Экс, танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке.

    Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

    Коментарии (17)
    30 октября 2023, 14:01
    Киев пытался атаковать Крым ракетами Storm Shadow

    МО: Украина атаковала Крым восемью ракетами Storm Shadow, все ракеты сбиты

    Киев пытался атаковать Крым ракетами Storm Shadow
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Министерстве обороны России.

    Атака началась 30 октября около 13.00 мск, всего было запущено восемь таких ракет, дежурные средства ПВО сбили все снаряды, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого в понедельник глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в небе над городом уничтожены две воздушных цели. Обломки упали на территорию одной из школ.

    Коментарии (16)
    30 октября 2023, 02:40
    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»

    5-tv.ru: Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области, сообщает источник 5-tv.ru.

    По словам источника, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск по боевой работе. На своем посту он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

    Генерал-полковник Михаил Теплинский в июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. В 2007 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России от 1 марта 1995 года Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Напомним, в апреле Теплинский в должности командующего ВДВ докладывал президенту России Владимиру Путину во время визита главнокомандующего ВС России в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

    Коментарии (8)
    30 октября 2023, 09:58
    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

    Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, если ему прикажут правящие элиты в США, киевский режим не может принимать самостоятельные решения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

    Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

    Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 10:45
    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об обороне Крыма

    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонительных укреплениях Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина России, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, в Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации, передает ТАСС.

    Там добавили, что в марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

    Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи 275 УК предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.

    Ранее житель Керчи сознался в отправке Киеву данных о технике России у Крымского моста.

    Коментарии (5)
    30 октября 2023, 09:33
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, однако появление в мире второго конфликта в виде вооруженных действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьезным испытанием, пишут СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

    Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

    Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

    Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

    Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

    Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

    «Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.

    Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 15:29
    Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане
    Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в махачкалинском аэропорту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Украинская сторона сейчас заинтересована в дестабилизации ситуации в России из-за угасающего внимания мировой общественности к проблемам Киева, заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД.

    Оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского и их содержание – это прямое свидетельство тому, что информационная диверсия, предпринятая украинскими спецслужбами, носит скоординированный характер, добавила она.

    В призывах к беспорядкам замечены ресурсы, связанные с экс-депутатом Госдумы и иноагентом Ильей Пономаревым, ранее этот человек неоднократно заявлял о желании нанести ущерб России, отметила дипломат.

    В реализации «деструктивной акции» в Махачкале ключевая роль отводилась киевскому режиму, он действовал руками «осевших там отъявленных русофобов».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

    Коментарии (20)
    30 октября 2023, 14:44
    ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 220 военных и два танка
    ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 220 военных и два танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла больше 200 человек на Запорожском направлении, сообщило Министерство обороны России.

    Украинские штурмовики 65-й механизированной бригады попытались атаковать у Работино в Запорожской области, атаку отбили с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ составили до 220 человек, два танка, включая Leopard, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены две американских артиллерийских системы М777, польская САУ Krab и гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении уничтожено до 70 украинских военных, поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и пушка «Гиацинт-Б».

    Также в последние сутки авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинской армии в 128-ми районах. У Дубиевки (Черкасская область) уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ.

    У Степовой Новоселовки (Харьковская область) Серебрянки (ДНР) и Лепетихи (Николаевская область) поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения.

    ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 39 беспилотников.

    На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила за сутки девять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки и Тимковки (Харьковская область). ВСУ потеряли до 90 человек, два танка, три БМП.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 24-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии у Григоровки и Кирово (ДНР). Там ВСУ потеряли до 70 человек.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ у Марьинки, Андреевки и Клещеевки (ДНР). На этом направлении украинская сторона потеряла до 285 человек и две боевые бронированные машины. При конрбатарейной борьбе поражены две M777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники ВСУ 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 105-й и 118-й бригад теробороны у Приютного (Запорожская область), Новомихайловки, Никольского и Угледара (ДНР). Там ВСУ потеряли более 100 человек, два БТРа и пушку «Гиацинт-Б».

    Коментарии (3)
    Главное
    Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане
    В Дагестане опровергли получение заявок на митинги в поддержку Палестины
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    Центробанк России удивил рынок своими более жесткими действиями. Резкое повышение ставки до 15% будет иметь значительные последствия для российской экономики. Это окажет влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля. Под прицелом окажется ипотека и рынок недвижимости. Ставка ЦБ отразится также в ОФЗ и акциях. К чему стоит готовиться? Подробности

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    Беспорядки в Махачкале организовали враги России

    Аэропорт Махачкалы был закрыт в связи с беспорядками, возникшими в ходе акции против палестино-израильского конфликта. Правоохранительным органам удалось пресечь преступные действия собравшихся. Следы организаторов протеста ведут за границу, в частности на Украину. Какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты? Подробности

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    Российский паспорт спасает израильтян

    ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы. Это люди с двойным – российским и израильским – гражданством. Таков один из итогов визита делегации ХАМАС в Москву на этой неделе. В экспертной среде считают, что Россия приобретает все большее уважение в арабском мире, а обладание российским паспортом становится реальной гарантией безопасности. Подробности

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    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания того, что либо уже происходит, либо в ближайшее время будет происходить в Европе, а особенно во Франции. Наиболее отчетливо это показала реакция части французского общества на обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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