До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.0 комментариев
Стало известно о новом взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве
Новый взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Известно, что в Киеве прозвучал новый взрыв, других подробностей нет, передает ТАСС.
Ранее в субботу сообщалось, что взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлялась воздушная тревога.