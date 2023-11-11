Стало известно о новом взрыве в Киеве

Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

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Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.