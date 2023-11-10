На выставке «Россия» состоялась первая свадьба

На выставке «Россия» прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный

«Вся наша жизнь связана с космосом. Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», – рассказала Алена Андрейченко. Ее супруг добавил, что у организаторов получилось сделать им сюрприз.

Гостями церемонии бракосочетания стали губернатор Амурской области Василий Орлов и российский космонавт Сергей Корсаков, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. «Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», – отметил Орлов, обращаясь к молодоженам.

Частью церемонии стала прогулка жениха и невесты на российском автомобиле AURUS, во время которой молодожены увидели основные достопримечательности выставки.

Заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина рассказала, что в скором времени планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. А всего за время проведения выставки пройдет более 40 свадеб.



«Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России. Мы очень надеемся, что люди будут знакомиться на нашей выставке, а к ее завершению, может быть, проведем свадьбу тех, кто познакомился на ней», – сказала Звягина.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программа.