Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
На выставке «Россия» состоялась первая свадьба
На выставке «Россия» прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный
Церемония бракосочетания «День космического масштаба» прошла на площадке Международной выставки-форума «Россия». В павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве кольцами обменялись Александр и Алена Андрейченко, которые работают в этой сфере и познакомились на космодроме Восточный. Всего за время работы выставки планируется провести более 40 свадеб.
«Вся наша жизнь связана с космосом. Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», – рассказала Алена Андрейченко. Ее супруг добавил, что у организаторов получилось сделать им сюрприз.
Гостями церемонии бракосочетания стали губернатор Амурской области Василий Орлов и российский космонавт Сергей Корсаков, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. «Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», – отметил Орлов, обращаясь к молодоженам.
Частью церемонии стала прогулка жениха и невесты на российском автомобиле AURUS, во время которой молодожены увидели основные достопримечательности выставки.
Заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина рассказала, что в скором времени планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. А всего за время проведения выставки пройдет более 40 свадеб.
«Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России. Мы очень надеемся, что люди будут знакомиться на нашей выставке, а к ее завершению, может быть, проведем свадьбу тех, кто познакомился на ней», – сказала Звягина.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программа.