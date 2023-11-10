Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В Тбилиси раскритиковали президента Грузии Зурабишвили за благодарности Зеленскому
Бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава назвал «постыдной женщиной» президента Саломе Зурабишвили за ее чрезмерные благодарности украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в контексте рекомендации Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Победу грузинского народа (в плане позитивной рекомендации ЕК) президент приписала Украине, а премьер-министра Грузии и власть, грузинских избирателей обвинила в сотрудничестве с (российскими) оккупантами», – заявил Георгий Хаиндрава.
«Эта женщина постыдна!», – сказал он.
Президент Зурабишвили, находящаяся во Франции, сказала журналистам, что в телефонном звонке Зеленскому поблагодарила его за «ускорение процесса» европейской интеграции Грузии, что якобы состоит в противостоянии Украины России.
Зурабишвили отметила, что, в отличие от правительства Грузии, она и население Грузии «более открыто солидаризируются с Украиной».
Президент также подчеркнула, что «Грузии необходимо максимально сближаться с Европой, чтобы лучше защищать себя от России».