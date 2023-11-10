Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Во Львове решили проверить применение военкомами силы против гражданского
Командование Львовского областного военкомата начало служебную проверку действий сотрудников, которые применили силу в отношении гражданского во Львове.
Ранее украинское издание «Страна» распространило кадры, на которых запечатлено, как несколько военкомов насильно заталкивают мужчину в фургон и пытаются помешать прохожим снимать это на видео. Инцидент, по данным издания, произошел накануне вечером во Львове. Молодому человеку пытались помочь, однако военные все равно увезли его, воспользовавшись численным преимуществом, передает ТАСС.
Как говорится в сообщении военкомата, в Сети распространяется информация о конфликтной ситуации между гражданским населением и сотрудниками ТЦК, командование Львовского областного ТЦК принимает меры по установлению обстоятельств дела и поручает провести служебную проверку.
Ранее на Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину прямо из постели.