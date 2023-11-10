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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    21 комментарий
    10 ноября 2023, 12:02

    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС

    Сенатор Долгов: США не позволят европейцам ругаться из-за санкций против России

    Сенатор: Провал антироссийских санкций вызовет напряжение внутри ЕС
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно самостоятельное европейское правительство не согласилось бы вводить такое количество ограничений против Москвы. Однако современный ЕС – кукольный домик, находящийся во власти США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так».

    «Страны ЕС и Россия всегда были достаточно тесно связаны в экономическом плане. Данное положение диктовалось чисто географическими факторами. Формировалось огромное рыночное пространство, существование которого было выгодно всем игрокам. Разрушать такой опыт сотрудничества было заведомо невыгодно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем не менее Евросоюзу это не помешало пойти на этот безответственный шаг. Ни один здравомыслящий политик не поступил бы так, понимая, что это грозит рецессией его же стране. Однако ЕС давно потерял субъектность – организация полностью контролируется США. И в попытке угодить Вашингтону европейцы готовы забыть про потребности собственных государств», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Европарламент превратился в кукольный домик, от которого никто ничего не ждет. Конечно, провал антироссийских санкций вызовет некоторое напряжение внутри ЕС. Думаю, многие лидеры будут пытаться найти виноватых в своих коллегах, пенять друг на друга, чтобы обелить собственную репутацию. Другого им не остается», – подчеркивает сенатор.

    «Однако к полноценному расколу между Советом Евросоюза и Еврокомиссией текущая ситуация не приведет. США заинтересованы в том, чтобы ЕС продолжил сохранять видимость мнимого единства. Разругаться им не дадут», – резюмирует Долгов.

    Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Оно отметило, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости».

    Напомним, ранее Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.

    9 ноября 2023, 23:17
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

    Постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у Евросоюза что-то пошло не так»

    Tекст: Антон Антонов

    Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

    ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

    Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.

    Напомним, в принятой в четверг резолюции Европарламент усомнился в эффективности действующих против России европейских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты ЕП потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.


    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 21:28
    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

    Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

    Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.

    Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

    Коментарии (23)
    9 ноября 2023, 15:43
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

    Коментарии (24)
    9 ноября 2023, 20:40
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    ВС России ликвидировали более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы ВС России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков, сообщили в оперативных службах региона.

    Как рассказал их представитель, военнослужащие группировки войск «Днепр» отлично работают по позициям противника в районе Берислава на правобережье Херсонской области, в ходе очередной атаки артиллеристы уничтожили более 40 военных ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 16:20
    Медведев назвал количество принятых на контрактную службу с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил Медведев, передает РИА «Новости». Он отметил, что число желающих служить по контракту растет.

    Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину роста числа желающих служить по контракту.

    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 13:08
    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России

    Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы

    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая, необходимо повышать производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.

    Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.

    Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.

    «В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.

    Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.

    Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.

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    10 ноября 2023, 06:46
    Чиновник ЕС заявил о намерении ОАЭ сократить объем поставок товаров в Россию

    Bloomberg заявило о согласии ОАЭ на требование Запада сократить объем поставок ряда товаров в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновник Евросоюза утверждает, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров двойного назначения.

    Как сообщают источники Bloomberg, Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Утверждается, что аналогичное решение обсуждают с Турцией, передает ТАСС.

    Сейчас экспортный контроль ОАЭ касается в основном продуктов нефтехимической промышленности. Как сообщает Bloomberg, в перечень планируется внести 45 категорий товаров двойного назначения из списков США и ЕС. Для реэкспорта этих категорий товаров нужно будет доказать, что они предназначены для гражданского применения.

    Bloomberg полагает, что ЕС и США оказали на Абу-Даби давление, поскольку опасаются, что ОАЭ продают в Россию подсанкционную продукцию, в том числе компьютерные чипы, а Россия использует получаемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений.

    Напомним, весной сообщалось, что страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%.

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    9 ноября 2023, 21:48
    Ряд стран ЕС попросили не торопиться с использованием российских активов

    Бельгия, Италия, Германия и Франция призвали не пользоваться прибылью от замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд стран Евросоюза просят не форсировать усилия объединения по использованию прибыли от замороженных активов Центрального банка России и просят юридических гарантий, сообщили источники агентства Bloomberg.

    Бельгия, Италия, Германия и Франция «проявляют осторожность в отношении ускорения усилий» по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства этих стран хотят гарантий, что предложенная формула использования прибыли от российских активов юридически обоснованная и не ставит под угрозу финансовую стабильность, передает ТАСС.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    В Кремле пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

    В совместном заявлении глав государств, принятом на переговорах в Астане, говорится, что Россия и Казахстан намерены активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров, передает ТАСС.

    Также решено воплотить планы по строительству новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, а также в третьи страны.

    Ранее в Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

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    9 ноября 2023, 16:59
    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

    Австрийская оппозиция назвала вступление Украины в ЕС «политическим безумием»

    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, иначе это будет означать прямое втягивание Австрии в войну, заявил лидер оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль

    Кикль назвал актом политического безумия, желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны. Он считает, что «брюссельская элита» заставила Австрию вступить в несовместимую с нейтралитетом республики экономическую войну, которая разрушает страну. Кикиль призвал федеральное правительство наложить вето на безответственные планы одобрить вступление Украины в ЕС, передает РИА «Новости».

    По его словам, АПС внесет в Национальный совет (парламент) соответствующее предложение о блокировании членства Украины в ЕС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Франции покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине. До этого Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы.

    Напомним, в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

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    9 ноября 2023, 16:36
    В Венгрии назвали невозможными переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не соответствует необходимым критериям для начала переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз (ЕС), заявили в правительстве Венгрии.

    Комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Украина не соответствовала необходимым для переговоров критериям до вооруженного конфликта и не приблизилась к соответствию им сейчас, передает ТАСС.

    «Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», – сказал он на встрече с журналистами, которую транслировал телеканал M1.

    Ранее во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину.

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    9 ноября 2023, 14:42
    Средства ПВО сбили в ДНР самолет МиГ-29 ВВС Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины под Коптево Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны России в четверг.

    Кроме того, за прошедшие сутки перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Также российскими силами уничтожены 38 украинских беспилотников рядом с Таволжанкой Харьковской области, Липовым ДНР, Сергеевкой, Нежурино ЛНР, Скелеватым, Ульяновкой и Мирным Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотник, 441 ЗРК, 13 306 танков и других бронемашин, 1183 боевые машины РСЗО, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 126 единиц спецтехники.

    Ранее российские военные уничтожили две станции РЭБ и до 145 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    9 ноября 2023, 17:31
    Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания принять Украину в ЕС

    Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

    Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания принять Украину в ЕС
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Обещания принять Украину в состав ЕС являются не более чем пустыми словами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Он подчеркнул, что рекомендация Еврокомиссии начать переговоры с Киевом о его приеме в Евросоюз является «морковкой, которая привязана впереди повозки», передает ТАСС.

    Напомним, в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 14:15
    СК возбудил уголовное дело после ракетного удара ВСУ по Скадовску

    Tекст: Валерия Городецкая

    По факту обстрела боевиками киевского режима города Скадовска в Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», передает ТАСС.

    «Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления», – сообщили в СК России.

    По информации ГУ МЧС по Херсонской области, ВСУ нанесли удар по Скадовску в 10.00, обрушилось двухэтажное здание. Предварительно 15 человек пострадали, из них пять человек погибли, десять человек госпитализированы.

    Во вторник ВСУ нанесли удар по центру Донецка, погибли шесть человек, 55 получили ранения.

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    10 ноября 2023, 12:27
    Участники конкурса «Это у нас семейное» из Севастополя рассказали о работе волонтерами

    Tекст: Александра Юдина

    В конкурсе «Это у нас семейное» участвует семья Панковых из Севастополя, представителей династии строителей-плотников, которые вместе путешествуют, работают и помогают добрым делом в рамках задания дистанционного этапа конкурса «Добро и благодарность».

    По словам Юлии Панковой, о старте конкурса «Это у нас семейное» семья узнала, когда у них в гостях были бабушка с дедушкой.

    «Мы сразу решили принять участие в таком объединяющем семью проекте, чтобы поделиться историей нашей семьи и показать, как важно бережно хранить и приумножать семейные традиции», – отметила она.

    Вместе с ней семейную команду на конкурсе представляют супруг Юрий, сын Кирилл, дедушка Виталий Егорович, бабушки Мария Ивановна и Екатерина Николаевна. А поддерживает семью трехлетняя дочь Юлии и Юрия Алиса.

    В данный момент Панковы приступили к выполнению заданий дистанционного этапа. «Задание, над которым работаем сейчас – «Добро и благодарность». Одно из заданий направления называется «Мы – волонтеры».

    «Мы собираем посылки, чтобы отправить их жителям ДНР и бойцам СВО. И очень здорово, что мы можем сделать доброе дело в рамках конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей. Дальше мы планируем попробовать свои силы и в других заданиях, будем даже петь, хотя в семье у нас нет музыкантов, но мы будем стараться, ведь сложности сближают!» – рассказали Панковы.

    В семье Панковых сошлись две династии строителей и плотников. Профессия мамы стала продолжением профессии ее деда. А у Юрия профессиональную династию представляют четыре поколения.

    «Еще мой прадед, по рассказам  отца, занимался плотничеством. Дед был отличным специалистом по деревянному домостроению, обучившим не одно поколение плотников. Свои навыки он передал и моему отцу, а он, с самого детства натаскивал меня. Уже с пятого класса я помогал ему», – сообщил Юрий Панков.

    «А чтобы сохранить опыт и навыки предков, мы основали столярную мастерскую. Работа с натуральным и экологически чистым материалом дает возможность внести вклад в сохранение окружающей среды», – добавила Юлия.

    Об этом она рассказывает и в своем блоге, в котором семья продвигает образ рабочих профессий. Кроме того, в этом году Юлия стала победителем проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Начинающие» в направлении «Корпоративный блог».

    Сын Кирилл с детсада занимает призовые места во всероссийских конкурсах, участвует в олимпиадах. При этом помогает родителям в профессиональной деятельности: с помощью технологии 3D-моделирования он может сделать гайку, болт или другие детали, которые можно использовать в работе родителей.

    Семья является финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2023» в номинации «Семейная династия», бережно хранит семейные традиции и приумножает их. И уже сейчас это дает результат: дети интересуются историей своих предков и чтут семейные ценности.

    «Наши деды и папа очень трепетно относятся к патриотическому воспитанию в семье. Именно они передали уважение к истории и памяти наших героических предков детям. Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» – всегда для нас очень важные события. А наш любимый праздник – День семьи, любви и верности. В этот день мы обычно собираемся вместе, пересматриваем архив семейных фотографий за прошедший год и составляем альбом для печати из самых душевных снимков», – рассказала о традициях Юлия.

    Напомним, за пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

    Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет российский лидер Владимир Путин.

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    Россия делает исторический рывок в промышленности

    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Союз России и Казахстана нервирует Запад

    Целую серию значимых соглашений заключили Россия и Казахстан во время исторического (как выразился казахстанский лидер) визита Владимира Путина в Астану. Какие из этих соглашений наиболее важны и почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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