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    Как Евросоюз обманывает Зеленского
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    Запад захотел увеличить издержки России при экспорте нефти
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»
    Песков призвал внимательно отнестись к словам США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    Стадо диких кабанов пришло в Мытищи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    10 комментариев
    10 ноября 2023, 06:46

    Чиновник ЕС заявил о намерении ОАЭ сократить объем поставок товаров в Россию

    Bloomberg заявило о согласии ОАЭ на требование Запада сократить объем поставок ряда товаров в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновник Евросоюза утверждает, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров двойного назначения.

    Как сообщают источники Bloomberg, Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Утверждается, что аналогичное решение обсуждают с Турцией, передает ТАСС.

    Сейчас экспортный контроль ОАЭ касается в основном продуктов нефтехимической промышленности. Как сообщает Bloomberg, в перечень планируется внести 45 категорий товаров двойного назначения из списков США и ЕС. Для реэкспорта этих категорий товаров нужно будет доказать, что они предназначены для гражданского применения.

    Bloomberg полагает, что ЕС и США оказали на Абу-Даби давление, поскольку опасаются, что ОАЭ продают в Россию подсанкционную продукцию, в том числе компьютерные чипы, а Россия использует получаемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений.

    Напомним, весной сообщалось, что страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%.

    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

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    9 ноября 2023, 23:17
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

    Постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у Евросоюза что-то пошло не так»

    Tекст: Антон Антонов

    Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

    ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

    Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.

    Напомним, в принятой в четверг резолюции Европарламент усомнился в эффективности действующих против России европейских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты ЕП потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.


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    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 15:43
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

    Коментарии (24)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

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    9 ноября 2023, 14:56
    МИД: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС

    Захарова: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС в Сан-Франциско

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон все еще не выдал визы всем представителям делегации России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на 15–17 ноября в Сан-Франциско, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Известно, что до саммита (АТЭС) остается менее недели, и до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. В Кремле заверили, что Россия будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско на должном уровне.

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    9 ноября 2023, 13:23
    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание своего госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг Соединенных Штатов уже достиг таких объемов, что скоро «бумаги будет не хватать», чтобы печатать доллары на его обслуживание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что Соединенные Штаты фактически около 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга.

    «Бумаги скоро будет не хватать», – приводит его слова ТАСС.

    В середине сентября государственный долг США впервые превысил уровень в 33 трлн долларов.

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    9 ноября 2023, 09:53
    Во Франции призвали выйти из ЕС и отдать место Украине

    Политик Филиппо: Франции следует покинуть ЕС, отдав место Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франции следует покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» – приводит его слова RT.

    Заявление политик опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Накануне Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы. Единственным выходом для Франции в этой ситуации он назвал выход из ЕС.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 21:48
    Ряд стран ЕС попросили не торопиться с использованием российских активов

    Бельгия, Италия, Германия и Франция призвали не пользоваться прибылью от замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд стран Евросоюза просят не форсировать усилия объединения по использованию прибыли от замороженных активов Центрального банка России и просят юридических гарантий, сообщили источники агентства Bloomberg.

    Бельгия, Италия, Германия и Франция «проявляют осторожность в отношении ускорения усилий» по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства этих стран хотят гарантий, что предложенная формула использования прибыли от российских активов юридически обоснованная и не ставит под угрозу финансовую стабильность, передает ТАСС.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    В Кремле пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    9 ноября 2023, 16:59
    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

    Австрийская оппозиция назвала вступление Украины в ЕС «политическим безумием»

    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, иначе это будет означать прямое втягивание Австрии в войну, заявил лидер оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль

    Кикль назвал актом политического безумия, желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны. Он считает, что «брюссельская элита» заставила Австрию вступить в несовместимую с нейтралитетом республики экономическую войну, которая разрушает страну. Кикиль призвал федеральное правительство наложить вето на безответственные планы одобрить вступление Украины в ЕС, передает РИА «Новости».

    По его словам, АПС внесет в Национальный совет (парламент) соответствующее предложение о блокировании членства Украины в ЕС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Франции покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине. До этого Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы.

    Напомним, в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 16:36
    В Венгрии назвали невозможными переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не соответствует необходимым критериям для начала переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз (ЕС), заявили в правительстве Венгрии.

    Комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Украина не соответствовала необходимым для переговоров критериям до вооруженного конфликта и не приблизилась к соответствию им сейчас, передает ТАСС.

    «Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», – сказал он на встрече с журналистами, которую транслировал телеканал M1.

    Ранее во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину.

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    9 ноября 2023, 13:43
    Песков: Россию невозможно победить на поле боя

    Песков: США и Украине давно пора понять, что Россию невозможно победить на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтону и Киеву давно пора понять, что Россию нельзя победить на поле боя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что страны Запада раньше намеревались «победить Россию на поле боя», а сейчас уже заговорили по-другому.

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    9 ноября 2023, 17:31
    Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания принять Украину в ЕС

    Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

    Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания принять Украину в ЕС
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Обещания принять Украину в состав ЕС являются не более чем пустыми словами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Он подчеркнул, что рекомендация Еврокомиссии начать переговоры с Киевом о его приеме в Евросоюз является «морковкой, которая привязана впереди повозки», передает ТАСС.

    Напомним, в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

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      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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