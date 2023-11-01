Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.13 комментариев
В Татарстане клирик Чистопольской епархии убил и расчленил жену
Запрещенный в служении клирик Чистопольской епархии в Татарстане Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены в Нижнекамском районе, говорится в сообщении епархии.
В епархии сообщили, что убийство произошло 31 октября. Зубарев отрезал своей супруге голову на глазах у детей, но сам он заявил полицейским, что не помнит этого, сообщает сайт kp.ru.
Зубарев 17 октября 2023 года он был запрещен в служении по совокупности дисциплинарных правонарушений. Было установлено, что он скрыл от священноначалия тот факт, что состоял на учете в психиатрическом диспансере в другом регионе.