В Татарстане клирик Чистопольской епархии убил и расчленил жену

Tекст: Ольга Иванова

В епархии сообщили, что убийство произошло 31 октября. Зубарев отрезал своей супруге голову на глазах у детей, но сам он заявил полицейским, что не помнит этого, сообщает сайт kp.ru.

Зубарев 17 октября 2023 года он был запрещен в служении по совокупности дисциплинарных правонарушений. Было установлено, что он скрыл от священноначалия тот факт, что состоял на учете в психиатрическом диспансере в другом регионе.