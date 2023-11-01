В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан

Эксперт: Следы организаторов беспорядков в Махачкале ведут на Украину

Юрист Ремесло: Следы организаторов беспорядков в Махачкале ведут на Украину

Tекст: Евгений Поздняков

«Инцидент в Махачкале – это очередная провокация, которая была инициирована из заграницы. Спусковым крючком к столь дерзкой акции послужил один из Telegram-каналов, за которым стоят люди, связанные с разведслужбами Украины», – сказал юрист Илья Ремесло.

«Примечательно, что на события в Дагестане подозрительно быстро отреагировал Владимир Зеленский. Он не упустил возможности указать на мнимый расцвет «антисемитизма» в России. Вполне возможно, что западные страны совместно с Украиной попытались подорвать стабильность на Кавказе», – отмечает собеседник.

«Организаторы так называемых протестов преследовали простую цель – разрушить восприятие России как страны, где достигнуто межнациональное единение. Дружба народов на просторах государства складывалась на протяжении веков, и мы все очень ценим достигнутые на этом направлении результаты», – подчеркивает эксперт.

«Отмечу, что попытка подрыва столь положительного образа России осуществлялась крайне цинично. К захвату аэропорта были привлечены криминальные слои населения. Их действия объяснялись якобы религиозными мотивами, но на самом деле их вероисповедание к происходившему ужасу не имело никакого отношения», – уточняет юрист.

«Разумеется, события в Махачкале попытаются использовать в своих интересах и оппозиционеры, сбежавшие из России после начала СВО. Они долгое время пробовали раскачивать ситуацию в схожем ключе. То есть инцидент в Дагестане стал звеном в длительной цепи подрывной деятельности, осуществляемой нашими противниками. Вне всяких сомнений, захват аэропорта является аморальным и неприемлемым действием. Все зачинщики и участники этой дерзкой акции должны понести наказание по всей строгости закона», – резюмирует Ремесло.

Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в Махачкале нетипичными как для Северного Кавказа, так и для страны в целом. В организации заявили, что произошедшие беспорядки являются «безусловно, опасными, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию».

Отмечается, что конгресс находится в постоянном контакте с государственными структурами. «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК.

В то же время первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию. Он призвал всех граждан, исповедующих ислам, руководствоваться здравым смыслом, а также требованиями религии и ее правилами.

Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

В связи с происходящими событиями, было принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные площадки.

В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Об этом Минздрав республики сообщил на официальном Telegram-канале. При этом всем пострадавшим в настоящий момент оказывается помощь. Отмечается, что двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Между тем правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

Ситуацию прокомментировал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что акция в аэропорту оперировалась с территории Украины. При этом он «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали и те силы внутри региона, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования», проходящие здесь.

Кроме того, он признался, что испытывает стыд за произошедшее. Меликов предложил задержанным отправиться добровольцами в зону проведения, чтобы «отмыться от позора». Тем не менее он подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.