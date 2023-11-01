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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    4 комментария
    1 ноября 2023, 15:17

    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан

    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан, заявил глава компании Алексей Миллер.

    В ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер, отвечая на вопрос о транзите газа через территорию Казахстана, Киргизии и Узбекистана в рамках сотрудничества России с этими странами, заявил, что такая возможность есть, передает ПРАЙМ.

    «Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», – сказал он.

    Ранее в ходе выступления глава Газпрома отметил, что компания рассматривает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет и планирует увеличить поставки газа по системе «Средняя Азия – Центр».

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (39)
    29 октября 2023, 19:40
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии

    Эксперт Юшков: Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии

    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    @ Oliver Contreras/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нигерия не сможет дать Германии дополнительные объемы топлива на условиях Берлина. Поэтому ФРГ придется играть по правилам рынка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер Олаф Шольц выразил надежду на дополнительные поставки газа из Нигерии в ФРГ.

    «Нигерия сейчас активно экспортирует СПГ, причем делает это при полной загрузке своих заводов. Дать европейцам какие-то дополнительные объемы топлива она не может. Поэтому здесь не очень понятно, как и о чем собрался договариваться Шольц», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Если ФРГ хочет получить больше сырья, ей надо просто заплатить за это дороже. И тогда СПГ пойдет немцам. Но Германия хочет купить газ дешево и в больших объемах. Пойти на такие условия никто не может, поэтому Берлину придется играть по правилам рынка», – иронично замечает собеседник.

    «При этом Нигерия ранее предлагала ряд проектов на поставку трубопроводного газа в Европу. Так, была идея Транссахарского газопровода, который проходил бы из Нигерии в Алжир, а далее через Средиземное море в Европу. Но на этом маршруте то и дело происходят подрывы труб. В результате теракты приводят к рискам для инвесторов», – рассказывает эксперт.

    «Еще один проект предполагал строительство морского газопровода вдоль побережья всей Африки. Но это очень дорого. Несмотря на то, что это происходит в условиях, когда европейские политики просят газ у африканцев, вкладывать деньги все равно придется коммерческим компаниям», – продолжил он.

    «И что же видят представители этих компаний? С одной стороны – спрос. С другой стороны – постоянное изменение цены. Получается, что инвесторы не могут просчитать бизнес-план и обеспечить возвращение вложенных денег. К этому добавляется третий аспект – политики не отказываются от курса на декарбонизацию», – обращает внимание собеседник.

    «Как мы понимаем, для создания какого-то проекта необходимо подписать контракт на десятилетия. Но не очень понятно, как это делать в условиях, когда к 2050 году Европа хочет полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. Поэтому Нигерия едва ли сможет заменить Россию в данном вопросе», – заключает Юшков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны, и надеются на сотрудничество.

    Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

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    30 октября 2023, 18:00
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

    Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Многие украинские беженцы стали жертвами жестких действий ювенальной юстиции в западных странах. Так как их национальные посольства не помогают вернуть детей, они вынуждены обращаться к России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в МИД России сообщили, что украинцы обращаются к ним с просьбой помочь вернуть отобранных детей.

    «За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

    «В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

    Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

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    31 октября 2023, 16:44
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Росатомом никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации после требований Минска о компенсациях за задержку ввода объекта в эксплуатацию.

    Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

    «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.

    Коментарии (37)
    31 октября 2023, 13:02
    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане

    Сенатор Долгов: Россия без советов США разберется, что делать в связи с прошедшими беспорядками в Дагестане

    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    США спровоцировали протесты в Дагестане, а теперь они же пытаются указывать, как России поступать в связи со случившимся. Однако Москва и без их советов разберется, что делать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США призвали привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «США, попытавшись обвинить Россию в антисемитизме, сваливают проблемы с больной головы на здоровую. Вашингтону следовало бы заняться собственными вопросами, а не лезть в политику других государств. В самих Штатах сейчас проходят антиеврейские выступления, да и погромы для американцев – не новое явление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Это очередной пример лицемерной политики Штатов. Они все время пытаются расшатать ситуацию в разных регионах мира, а потом «ловят рыбу в мутной воде». Даже сейчас ниточки беспорядков в Дагестане ведут именно в Вашингтон. Поэтому американцам не стоит говорить России, что делать. Мы и без них разберемся», – отмечает собеседник.

    «Обвиняя Москву в антисемитизме, американцы открыли очередной фронт идеологического и психологического нападения на нашу страну. Они видят, что победить нас на поле боя не получается, поэтому пытаются раскачать ситуацию изнутри. В 1991 году у них получилось это сделать, но сейчас другие реалии. У России больше нет Горбачева, у нас есть Путин, поэтому надеждам США сбыться не дано», – резюмировал Долгов.

    Ранее Госдеп США призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа США. Он отметил, что желчная реакция американской администрации и американской прессы на события в Махачкале является не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Напомним, президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

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    30 октября 2023, 13:00
    Эксперт: Следы организаторов беспорядков в Махачкале ведут на Украину

    Юрист Ремесло: Следы организаторов беспорядков в Махачкале ведут на Украину

    Эксперт: Следы организаторов беспорядков в Махачкале ведут на Украину
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противники России попытались дестабилизировать ситуацию на Кавказе, но их попытка провалилась. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в Махачкале нетипичными как для Северного Кавказа, так и для страны в целом.

    «Инцидент в Махачкале – это очередная провокация, которая была инициирована из заграницы. Спусковым крючком к столь дерзкой акции послужил один из Telegram-каналов, за которым стоят люди, связанные с разведслужбами Украины», – сказал юрист Илья Ремесло.

    «Примечательно, что на события в Дагестане подозрительно быстро отреагировал Владимир Зеленский. Он не упустил возможности указать на мнимый расцвет «антисемитизма» в России. Вполне возможно, что западные страны совместно с Украиной попытались подорвать стабильность на Кавказе», – отмечает собеседник.

    «Организаторы так называемых протестов преследовали простую цель – разрушить восприятие России как страны, где достигнуто межнациональное единение. Дружба народов на просторах государства складывалась на протяжении веков, и мы все очень ценим достигнутые на этом направлении результаты», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что попытка подрыва столь положительного образа России осуществлялась крайне цинично. К захвату аэропорта были привлечены криминальные слои населения. Их действия объяснялись якобы религиозными мотивами, но на самом деле их вероисповедание к происходившему ужасу не имело никакого отношения», – уточняет юрист.

    «Разумеется, события в Махачкале попытаются использовать в своих интересах и оппозиционеры, сбежавшие из России после начала СВО. Они долгое время пробовали раскачивать ситуацию в схожем ключе. То есть инцидент в Дагестане стал звеном в длительной цепи подрывной деятельности, осуществляемой нашими противниками. Вне всяких сомнений, захват аэропорта является аморальным и неприемлемым действием. Все зачинщики и участники этой дерзкой акции должны понести наказание по всей строгости закона», – резюмирует Ремесло.

    Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в Махачкале нетипичными как для Северного Кавказа, так и для страны в целом. В организации заявили, что произошедшие беспорядки являются «безусловно, опасными, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию».

    Отмечается, что конгресс находится в постоянном контакте с государственными структурами. «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК.

    В то же время первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию. Он призвал всех граждан, исповедующих ислам, руководствоваться здравым смыслом, а также требованиями религии и ее правилами.

    Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

    В связи с происходящими событиями, было принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные площадки.

    В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Об этом Минздрав республики сообщил на официальном Telegram-канале. При этом всем пострадавшим в настоящий момент оказывается помощь. Отмечается, что двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Между тем правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

    Ситуацию прокомментировал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что акция в аэропорту оперировалась с территории Украины. При этом он «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали и те силы внутри региона, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования», проходящие здесь.

    Кроме того, он признался, что испытывает стыд за произошедшее. Меликов предложил задержанным отправиться добровольцами в зону проведения, чтобы «отмыться от позора». Тем не менее он подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Коментарии (23)
    31 октября 2023, 08:51
    Сбер поднял максимальные ставки по вкладам

    Сбер увеличил максимальные ставки по вкладам до 14% годовых

    Tекст: Александра Юдина

    После недавнего повышения ключевой ставки Банка России Сбербанк принял решение увеличить ставку по линейке вкладов, максимальная доходность составляет 14% годовых, сообщают в пресс-службе кредитной организации.

    По информации пресс-службы банка, повышены ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %» и «Управляй+», максимальную ставку в 14% годовых  предлагает вклад «Лучший %» сроком на полгода, передает ТАСС.

    Как отметили в «Сбере», лучше открывать вклады на полгода, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Центробанк России резко повысил ставки до 15%, удивив рынок жесткими действиями – резкое повышение будет иметь значительные последствия для российской экономики, оказав влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля.

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 14:03
    Миллер рассказал о работе Газпрома без ушедших из России компаний
    Миллер рассказал о работе Газпрома без ушедших из России компаний
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газпром продолжает ритмично работать и выполнять свои планы и без участия иностранных компаний, которые ушли из России, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

    По его словам, было немало проектов у «Газпрома», которые реализовывались с европейскими партнерами на территории России, но партнеры ушли из проектов и ничего не произошло, передает ТАСС. Миллер добавил, что «Газпром» как работал, так и работает ритмично и те планы, которые ставились, выполняются независимо от того, что даже ушли серьезные компании-лицензиары.

    Миллер добавил, что «Газпром» и дальше будет наращивать объемы поставки газа в Китай по согласованным маршрутам. В 2022 году трубопроводные поставки «Газпрома» дали 50% прироста китайского импорта, напомнил Миллер.

    Ранее Миллер заявил, что запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) России достигли рекордного уровня.

    Коментарии (6)
    30 октября 2023, 14:28
    В Бундестаге резко раскритиковали Шольца за использование «грязного» газа

    Депутат Бундестага Бадум резко раскритиковала Шольца за промедление с отказом от «грязного» природного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о заинтересованности Германии в расширении поставок газа из Нигерии является скандалом и противоречит международным обязательствам страны, заявила член фракции «Союз-90»/«зеленые» в Бундестаге Лиза Бадум агентству DPA.

    Бадум заявила, что Бундестаг не может позволить себе бездействовать, когда климатический канцлер сидит сложа руки, когда касается перехода от «грязного» природного газа к возобновляемым источникам, передает ТАСС.

    Ранее Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны и надеются на сотрудничество.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, почему Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии.

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    30 октября 2023, 14:16
    Политолог назвал беспорядки в Махачкале попыткой дестабилизации обстановки в России из-за рубежа

    Политолог Корнилов: Беспорядки в Дагестане стали попыткой внешних игроков раскачать ситуацию в России перед выборами

    Политолог назвал беспорядки в Махачкале попыткой дестабилизации обстановки в России из-за рубежа
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Уже не первый раз перед выборами в России внешние игроки пытаются раскачать ситуацию в стране. Однако государство из раза в раз давало отпор этим идеям. Обществу, правоохранителям и СМИ стоит объединиться для недопущения повторных дагестанских инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее несколько сотен человек устроили беспорядки на территории аэропорта Махачкалы.

    «При анализе событий в Дагестане необходимо четко разделять цели протестующих и тех, кто их направлял. Погромщики были наэлектризованы новостями с Ближнего Востока и решили мстить за мусульман, которые сейчас находятся в Газе. Поэтому участники акции, направляемые невидимой рукой, решились на выходку в аэропорту», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Совершенно другие цели преследовали организаторы. Мы понимаем, что за ними стоят внешние игроки. Один из Telegram-каналов, курировавших протестантов, управляется с Украины. Более того, он аффилирован со сбежавшим из России экстремистом Ильей Пономаревым (является иноагентом). Он сам признавал этот факт. Те, кто принял участие в этой провокации, должны понимать, что их используют для раскачки ситуации внутри страны», – отмечает эксперт.

    «Запад, несомненно, попытается вмешаться в предвыборную кампанию в России. У нас не было ни одного важного электорального процесса, которым бы не попытались воспользоваться внешние силы. Мы должны готовиться к этому и понимать, что будет использован любой повод», – подчеркивает он.

    «Наша власть уже имеет опыт борьбы с давлением из-за рубежа в условиях выборов. Однако для этого потребуется серьезная работа со стороны спецслужб и СМИ, а самое главное, сознательных граждан. Только совместная работа позволит России спокойно провести выборы и не допустить повторения дагестанских событий», – резюмировал Корнилов.

    Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в Махачкале нетипичными как для Северного Кавказа, так и для страны в целом. В организации заявили, что произошедшие беспорядки являются «безусловно, опасными, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию».

    Отмечается, что конгресс находится в постоянном контакте с государственными структурами. «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК.

    В то же время первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию. Он призвал всех граждан, исповедующих ислам, руководствоваться здравым смыслом, а также требованиями религии и ее правилами.

    Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

    В связи с происходящими событиями, было принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные площадки.

    В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Об этом Минздрав республики сообщил на официальном Telegram-канале. При этом всем пострадавшим в настоящий момент оказывается помощь. Отмечается, что двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Между тем правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и уже доставлены в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

    Ситуацию прокомментировал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Он заявил, что акция в аэропорту оперировалась с территории Украины. При этом он «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали и те силы внутри региона, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования», проходящие здесь.

    Кроме того, он признался, что испытывает стыд за произошедшее. Меликов предложил задержанным отправиться добровольцами в зону проведения, чтобы «отмыться от позора». Тем не менее он подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

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    30 октября 2023, 14:37
    «Тревожный» рост потерь в ВСУ объяснили работой российских БПЛА

    The Economist: Потери в ВСУ выросли до тревожного уровня из-за российских БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли до тревожного уровня из-за российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет The Economist.

    «Украинские потери возросли до тревожного уровня – отчасти из-за работы беспилотников», – рассказал журналу The Economist пехотинец ВСУ с позывным «Левша», передает РИА «Новости».

    По словам командира 47-й бригады с позывным «Хаммер», военные ВС России «применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы», стоит им только обнаружить цель.

    Оператор дронов с позывным «Майор» отметил, что от беспилотника практически нет шансов спрятаться, так как он «может вылететь из-за ваших собственных позиций и замаскироваться под «своего».

    Россия имеет явное превосходств в количестве беспилотников высокого класса, отмечается в материале. Вместе с тем, украинские БПЛА собирают главным образом волонтеры – на собственные средства.

    Накануне стало известно о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям ВС России под Херсоном.

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    31 октября 2023, 10:27
    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан

    Bloomberg: Макрон посетит Казахстан для повышения энергобезопасности Франции

    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
    @ Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, он «ищет новых друзей и уран», сообщает Bloomberg.

    Источник сообщил, что Макрон собирается посетить Казахстан и Узбекистан – двух поставщиков урана, который необходим для ядерных реакторов Франции. При этом французский президент хочет попытаться повлиять на якобы зависимость бывших советских республик от России, передает РИА «Новости».

    В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. По данным Bloomberg, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане также будет среди обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в страну.

    Ранее стало известно, что Макрон 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция потерпела поражение в Африке, где добывается значительная часть урана для французских АЭС.

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    30 октября 2023, 21:25
    В Израиле заявили о желании поддерживать нормальные отношения с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер заявил о заинтересованности еврейского государства в поддержании нормальных отношений с Россией.

    В ходе пресс-конференции Дермер указал, что за последние годы отношения Израиля и России усложнились, передает ТАСС. Он также отметил беспокойство Израиля относительно укрепления связей Москвы и Тегерана.

    «Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией. Мы, конечно, очень обеспокоены по поводу связей между Ираном и Россией», – сказал израильский министр.

    Ранее посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

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    30 октября 2023, 21:55
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов», – добавил он.

    «Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил об украинском следе в организации беспорядков в Дагестане.

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