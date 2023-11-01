Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.5 комментариев
Украинские футболисты не пожали руки российскому игроку
Украинские футболисты не пожали руки российскому игроку португальского «Спортинга»
Спортсмены украинского мини-футбольного клуба «Хит» не захотели пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову, УЕФА открыл по этому поводу дело.
Инцидент произошел в ходе матча «Спортинг» – «Хит» 25 октября, команды сыграли со счетом 2:2, перед началом встречи спортсмены с Украины проигнорировали Соколова в ходе предматчевого рукопожатия, передает РИА «Новости».
Футболисты португальского клуба, следовавшие за Соколовым, не подали руки украинцам в ответ.
Главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел команду в раздевалку без рукопожатий с соперничающей командой.
После этого УЕФА начал дисциплинарное дело по этому происшествию.
Ранее бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она вырезала белорусскую теннисистку Арину Соболенко.