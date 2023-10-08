В регионах России поздравили аграриев с профессиональным праздником

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале, сельское хозяйство является одним из флагманов экономики региона. По его словам, Кировская область в значительной степени обеспечена собственной сельскохозяйственной продукцией.

Он рассказал, что урожаи ежегодно достигают достойных уровней, все это благодаря труду аграриев. Соколов обратился к работникам и ветеранам отрасли, указал на их силу духа, надежность, честность, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в самых добрых начинаниях.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале поздравил работников сельского хозяйства. Он заявил, что в 2022 году регион показал лучший результат по зерновым за 30 лет, а в этом году уже значительно превзошли его – уже собрано 2,1 млн тонн зерна. По его словам, растет производство молока, мяса, картофеля, наращиваются объемы и пищевая промышленность. «За такими цифрами – огромный труд, вложения в обновление парка техники, внедрение новых технологий. Гордимся вами»,– написал Никитин.

Кроме того, губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем поздравлении в Telegram-канале рассказал, что в сельском хозяйстве в регионе занят каждый десятый работающий омич. Он отметил, что омский агропромышленный комплекс обеспечивает качественными и вкусными продуктами не только область, но и соседние регионы. По словам Хоценко, это опорная отрасль омской экономики, которую продолжим поддерживать. Он пожелал аграриям крепкого здоровья, добра, хорошей погоды и высоких урожаев.

В своем Telegram-канале глава Новгородской области Андрей Никитин назвал аграриев региона одними из лучших на Северо-Западе. Он подчеркнул, что благодаря их профессионализму, самоотверженности, подлинной любви к своему делу, регион лидирует в производстве мяса, овощей, картофеля, а также полностью обеспечивает новгородцев необходимой сельскохозяйственной продукцией.

Он рассказал историю тракториста-машиниста Ильи Меньшова, который вырос в деревне и с самого детства не представлял другой работы, кроме как на земле. «Поздравляю ветеранов отрасли и всех, кто сегодня работает в полях и на производстве. Спасибо за ваш нелегкий труд и любовь к своему делу», – заключил Никитин.

Губернатор Якутии Айсен Николаев также поздравил в Telegram-канале аграриев с праздником, отметив, что этот праздник имеет особое значение для якутян, поскольку сельское хозяйство является не просто отраслью, но и образом жизни многих жителей Якутии.

«Труженики, работающие на земле, всегда пользуются у нас в республике большим уважением. Символично, что в этот праздничный день свой 70-летний юбилей встречает Герой труда РФ, уважаемый Владимир Африканович Михайлов. Гордость всей Якутии, настоящий труженик, который всю жизнь посвятил родной земле, сельскому хозяйству», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.