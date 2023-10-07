«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Армия Израиля подтвердила захват заложников боевиками ХАМАС
The Times of Israel: Армия Израиля подтвердила захват заложников боевиками ХАМАС
Боевики палестинской группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян в районе сектора Газа, сообщил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.
Военный не стал уточнять число захваченных израильтян в районе сектора Газа, но сообщил, что израильские военные понесли потери, передает ТАСС.
Ранее в Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони.
Напомним, премьер Израиля Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа.