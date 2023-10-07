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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    6 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    36 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    7 октября 2023, 14:36

    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони

    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
    @ idf.il

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинские боевики утверждают, что взяли в плен генерала израильской армии ЦАХАЛ Нимрода Алони.

    В Сети распространяется фото, предположительно, взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони палестинскими военными, официального подтверждения пока нет, передает RT.

    Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    До этого армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    7 октября 2023, 10:31
    Минобороны Израиля: Лидеры ХАМАС начали войну

    Глава Минобороны Израиля Галант заявил о боях с представителями палестинского движения ХАМАС

    Минобороны Израиля: Лидеры ХАМАС начали войну
    @ IMAGO/Ahmed Zakot/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители палестинского радикального движения ХАМАС объявили войну Израилю, израильские военные ведут с ними бои, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант.

    По его словам, представители ХАМАС допустили серьезную ошибку этим утром, начав войну против Израиля, израильская армия ведет бои с противником, передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (28)
    7 октября 2023, 14:01
    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной

    Зампред Совбеза Медведев призвал США переместить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной

    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Стоило ожидать конфликта между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня, где Соединенные Штаты являются ключевым игроком, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтону и «его союзничкам» стоило заниматься этим длящимся десятилетиями конфликтом.

    «Но вместо работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам, и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», – подчеркнул Медведев.

    Также зампред отметил, что остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете, скорее всего, сможет только гражданская война на территории США.

    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 13:47
    ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4
    ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4
    @ flickr.com/people/zachievenor

    Tекст: Кристина Цыцура

    На видео показан момент уничтожения танка ВС Израиля Merkava Mk4, которые ранее считался самым защищенным в мире.

    «Системно угрозу со стороны беспилотников и меры защиты от них даже в передовом Израиле грамотно оценить не смогли, – отметили авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».

    Как указал автор поста, многие «любят потешаться над кустарными решетками» танков России, но они, тем не менее, успешно защищают.


    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    Коментарии (17)
    7 октября 2023, 10:54
    Военной операции армии Израиля в Газе дали название «Железные мечи»
    Военной операции армии Израиля в Газе дали название «Железные мечи»
    @ IMAGO/Mahmoud Issa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военной операции израильской армии в секторе Газа дали название «Железные мечи», сообщили в армейской пресс-службе.

    По данным пресс-службы, официальный представитель израильской армии обороны допустил к публикации название операции «Железные мечи», передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (14)
    7 октября 2023, 09:40
    Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа

    Армия Израиля начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля начала наносить ответные удары по территории сектора Газа в связи с прошедшим утром в субботу массированным ракетным обстрелом, сообщили в армейская пресс-служба.

    По информации пресс-службы, в данный момент оборонная армия Израиля наносит удары по сектору Газа, передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. В центре и на юге Израиля ввели особое положение из-за обстрелов из Газы.

    Коментарии (13)
    7 октября 2023, 09:11
    Армия Израиля объявила о готовности к войне из-за обстрелов со стороны сектора Газа

    Армия Израиля сообщила о состоянии готовности к войне из-за обстрелов со стороны сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа, следует из заявления армейской пресс-службы.

    По информации ведомства, армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне. Израильским гражданам в южных и центральных районах указано оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа – внутри убежищ, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что в данный момент начальник Генштаба оценивает ситуацию и прорабатывает планы продолжения армейских операций.

    Как сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, будет произведен набор резервистов в армию на фоне ракетных обстрелов.

    Также в израильской армии подтвердили тот факт, что на израильскую территорию на фоне обстрелов проникли палестинские боевики.

    В результате массированного обстрела погибла 70-летняя жительница Израиля. Как установили медики, женщина была тяжело ранена в результате попадания ракеты по ее дому.

    По данным государственной радиовещательной компании Kan, погибшая проживала в населенном пункте Гедерот около города Ашдод на юге страны.

    Коментарии (3)
    7 октября 2023, 02:59
    США попросили Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

    Politico: США предлагают Польше передать Украине ЗРК Patriot в обмен на поставку систем Iron Dome

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты предлагают Варшаве передать часть имеющихся у ВС Польши зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку систем ПВО-ПРО Iron Dome израильского производства, сообщило издание Politico.

    По имеющимся у издания сведениям, возможным автором этой схемы стал сенатор-демократ Крис Ван Холлен, который обсуждал этот план в среду на закрытом брифинге Пентагона для курирующих ассигнования членов Сената. Сенатор заявил изданию, что рассматривает Польшу как многообещающего партнера в предложенной схеме. В публикации отмечается, что Израиль ранее ответил отказом на запросы Украины и Соединенных Штатов о поставке Киеву Iron Dome, передает ТАСС.

    Ван Холлен выразил мнение, что Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где ранее аналогичные системы уже развернули США. По его словам, «нормально [пойти на] такого рода обмен, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США».

    Издание отметило, что подобного рода предложения отражают пессимизм на Капитолийском холме по поводу перспектив оказания Киеву крупной финансовой помощи из бюджета США.

    Накануне Польша впервые в истории развернула над Варшавой систему ПРО.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 14:06
    Израиль нанес удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля нанесла удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

    Израиль нанес удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    Согласно сообщению, десятки истребителей армии Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем оперативным командным центрам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что с утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,2 тыс. ракет, кроме того, террористы проникли на южную территорию страны, в ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».

    Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    До этого армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (17)
    7 октября 2023, 11:17
    В ХАМАС заявили о захвате в плен более 35 израильских военных и поселенцев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС сообщило в субботу о захвате в плен около 35 израильских военных и поселенцев.

    Сообщается, что это было сделано в ходе операции на территории Израиля, передает ТАСС.

    «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа», – передает телеканал Al-Hadath.

    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю, израильские военные начали наносить ответные удары по объектам Сектора Газа.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 10:18
    Боевики вернулись в Газу на военных джипах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько групп боевиков вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных.

    Террористы проникли в приграничные населенные пункты Израиля в субботу, позже появились кадры с уличными боями и стрельбой, передает РИА «Новости».

    Армия обороны Израиля объявила о «состоянии боевой готовности» после проникновения боевиков из сектора Газа и массированного ракетного обстрела.

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 11:09
    Президент Израиля сообщил о трудном положении после обстрелов из Газы

    Президент Израиля Герцог: Страна оказалась в трудном положении после обстрелов из Газы

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль находится в затруднительном положении в связи с начавшимися утром массированными ракетными обстрелами со стороны сектора Газа, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог.

    По его словам, Израиль в данный момент переживает непростое время, власти поддерживают Армию обороны, ее командиров и военнослужащих и все службы безопасности, передает ТАСС.

    Также Герцог передал слова поддержки всем израильтянам, которые оказались под ударом.

    «Я призываю всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие», – подчеркнул президент.

    Армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа, после чего начала наносить ответные удары. Военной операции израильской армии в секторе Газа дали название «Железные мечи».

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 09:29
    В центре и на юге Израиля ввели особое положение из-за обстрелов из Газы

    Глава Минобороны Израиля Галант сообщил о введении в центре и на юге страны особого положения из-за обстрелов из Газы

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Израиля Йоав Галант поручил ввести «особое положение в области безопасности» в центральной части и на юге страны в связи с начавшимися ранним утром в субботу ракетными обстрелами со стороны сектора Газа, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.

    По информации пресс-службы, министр объявил об «особом положении в области безопасности» в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа, передает ТАСС.

    В данный момент продолжают звучать сирены воздушной тревоги, предупреждающие население о возможных ракетных обстрелах, которые сработали в южных и центральных районах Израиля утром и звучат уже более часа.

    Так, первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 6.29 (совпадает с Москвой) близ населенного пункта Яд-Мордехай около границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям.

    Позднее сообщения о сигналах тревоги поступали непрерывно в течение часа. В частности, сирены периодически звучат на юге Израиля, включая города Беэр-Шева, Ашдод, Ашкелон, а также в центральной части страны, в том числе в районе Тель-Авива и его окрестностях.

    Уточняется, что в связи с обострившейся ситуацией премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, анонсировано его срочное совещание с руководством силовых структур страны.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа.

    Коментарии (2)
    7 октября 2023, 14:33
    Посол Израиля рассказал, какой ответ ждет ХАМАС после ударов со стороны сектора Газа

    Посол Израиля в Москве Цви рассказал, какой ответ ждет ХАМАС после ударов со стороны сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

    По его словам, более 3 тыс. ракет было выпущено по территории еврейского государства, вооруженные террористические группы вошли в ряд израильских городов и кибуцов, передает ТАСС.

    Цви подчеркнул, что официально заявлено о 22 погибших, а также более сотни раненых, что указывает на «действительно состояние войны».

    Тем временем истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 14:44
    Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь

    МИД: Россия призывает Палестину и Израиль прекратить огонь

    Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    Он заявил, что произошел рецидив конфликта, длящегося 75 лет. Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта, в том числе, с арабскими странами и призывает к немедленному прекращению огня, передает ТАСС.

    Ранее посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.

    Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

    Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 12:34
    Не менее 20 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 20 палестинцев были убиты при атаках израильских сил по сектору Газа, сообщили в палестинском анклаве.

    По данным источников, не менее 20 убиты, еще десятки получили тяжелые ранения в Газе в результате действий израильских сил, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

    Ранее сообщалось о пяти палестинцах, погибших при атаках армии Израиля по анклаву.

    Коментарии (2)
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