«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.6 комментариев
В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
Палестинские боевики утверждают, что взяли в плен генерала израильской армии ЦАХАЛ Нимрода Алони.
В Сети распространяется фото, предположительно, взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони палестинскими военными, официального подтверждения пока нет, передает RT.
Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.
Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.
До этого армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.