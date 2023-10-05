Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.17 комментариев
Экс-глав Нагорного Карабаха обвинили в терроризме
СГБ Азербайджана обвинила троих экс-глав непризнанного Нагорного Карабаха в терроризме
Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана подтвердила задержание бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна и экс-главы парламента Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме.
Бывшие лидеры Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян обвиняются в терроризме, финансировании терроризма, организации или проведение учений с целью терроризма, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой, а также в создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп. Все трое задержаны и будут привлечены к уголовной ответственности, передает ТАСС.
Ранее Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.