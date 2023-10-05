Экс-глав Нагорного Карабаха обвинили в терроризме

СГБ Азербайджана обвинила троих экс-глав непризнанного Нагорного Карабаха в терроризме

Tекст: Вера Басилая

Бывшие лидеры Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян обвиняются в терроризме, финансировании терроризма, организации или проведение учений с целью терроризма, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой, а также в создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп. Все трое задержаны и будут привлечены к уголовной ответственности, передает ТАСС.

Ранее Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.